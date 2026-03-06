Mahkeme, sanıkları “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Aras, yargılamaya konu sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak konuşmasının ekonomik kalkınmaya yönelik olduğunu ve herhangi bir suç unsuru içermediğini söyledi. Turan da savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan beraatine, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ise 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Ancak ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Hazırlanan iddianamede, Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’ın çeşitli siyasi, hukuki ve idari gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle kamuoyunda hukuki güvenliğin olmadığı yönünde algı oluşturacak şekilde açıklamalar yaptıkları ve yanıltıcı bilgiler yaydıkları öne sürülmüştü.

Savcılık, sanıkların TÜSİAD’daki konumlarının sağladığı etkiyi kullanarak bu açıklamaları yaptıklarını belirterek “zincirleme şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Ayrıca “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan da adli para cezası istenmiş, iki dosya daha sonra birleştirilmişti.