"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında hazırlanan ve sosyal hizmetlerde köklü değişiklikler öngören düzenlemenin öne çıkan detayları:

Yeni Kanun Teklifi Neleri Kapsıyor?

Bakan Göktaş’ın paylaştığı bilgilere göre, AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" şu kritik başlıkları içeriyor:

Doğum ve Babalık İzinleri: Mevcut izin süreleri artırılarak ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi ve nüfus dinamiklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Koruyucu Aile İzni: Koruyucu aile olan vatandaşlara, çocuğun uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez resmi izin hakkı tanınıyor.

Sosyal Medyada 15 Yaş Sınırı: Çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına, 15 yaş altındaki bireylere yönelik özel sosyal medya düzenlemeleri hayata geçiriliyor.

Bakan Göktaş: "Çocuklarımızı Koruyan Adımlar Atıyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Göktaş, düzenlemenin temel amacının aileyi merkeze almak olduğunu belirtti:

"Bugün, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu ileriye taşıyacak önemli bir adım daha attık. Aileyi güçlendiren, çocuklarımızı koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarımızla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM’de yasama süreci başlayan düzenlemeler hayırlı olsun."

Yasama Süreci Başladı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklif, Meclis komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul'a gelecek. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'de aile ve çocuk hakları konusunda yeni bir dönem başlayacak.