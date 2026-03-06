Ödül töreninde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, kadınların yalnızca iş gücünde yer almasının değil, karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde temsil edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ardıç, kadınların potansiyelinin yeterince kullanılmadığı toplumların güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayamayacağını belirterek, “Kadınların emeği, vizyonu ve girişimciliği yalnızca ekonomik hayatın değil, toplumun bütün alanlarının gelişmesinin temelidir. ASO olarak eşitlik anlayışını sözde değil, uygulamada hayata geçirmeye önem veriyoruz” dedi.

“Personelimizin yarısı kadınlardan oluşuyor”

ASO bünyesinde kadın istihdamının güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade eden Ardıç, oda personelinin yarısının kadınlardan oluştuğunu belirtti. Ardıç, “Bizim için asıl önemli olan kadınların yalnızca istihdamda değil, karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasıdır. Ankara Sanayi Odamızda 9 müdürlüğün beşinde kadın müdürlerimiz görev yapıyor” diye konuştu.

Kadınların yönetim ekiplerinde daha fazla yer almasının kurumsal performansa olumlu yansıdığına dikkat çeken Ardıç, kadınların yer aldığı yönetimlerde risk yönetiminin güçlendiğini, inovasyonun arttığını ve kurumsal başarının yükseldiğini vurguladı.

KAİSDER Başkanı Mehlika Gider’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanı Akif Sesli, İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekici, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Aydan Biri de katıldı.