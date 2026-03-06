Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734, erkek nüfus ise 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Böylece toplam nüfusun yüzde 49,98’ini kadınlar, yüzde 50,02’sini erkekler oluşturdu.

Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

Hayat tablolarına göre 2022-2024 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 78,1 yıl olarak hesaplandı. Bu süre kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde ise 75,5 yıl oldu. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Buna karşılık sağlıklı yaşam süresi erkeklerde daha yüksek çıktı. Doğuşta sağlıklı yaşam süresi erkeklerde 58,9 yıl, kadınlarda ise 56,3 yıl olarak hesaplandı.

Eğitim süresi yükseldi

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi son yıllarda belirgin şekilde arttı.

2011’de ortalama eğitim süresi 7,3 yıl iken

2024’te 9,5 yıla yükseldi.

Aynı dönemde kadınlarda ortalama eğitim süresi 6,4 yıldan 8,8 yıla, erkeklerde ise 8,3 yıldan 10,2 yıla çıktı.

2024 itibarıyla en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 yaş ve üzeri kadınların oranı yüzde 88,3, erkeklerin oranı ise yüzde 97 oldu. Yükseköğretim mezunu kadınların oranı yüzde 23,6, erkeklerin oranı ise yüzde 26,8 olarak kaydedildi.

Kadınların işgücüne katılımı eğitimle artıyor

2024 yılında işgücüne katılma oranı Türkiye genelinde yüzde 54,2 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda yüzde 36,8, erkeklerde yüzde 72,0 oldu.

Kadınlarda eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılımın da arttığı görüldü. Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 68,7 seviyesine ulaştı.

Kadın istihdamı erkeklerin oldukça gerisinde

2024 yılında istihdam oranı genel nüfusta yüzde 49,5 olurken, kadınlarda yüzde 32,5, erkeklerde yüzde 66,9 olarak hesaplandı.

Bölgesel olarak en yüksek kadın istihdamı TR61 bölgesinde (Antalya, Isparta, Burdur) yüzde 39,3, en düşük ise TRB2 bölgesinde (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) yüzde 20,9 oldu.

Ayrıca yarı zamanlı çalışma oranı kadınlarda yüzde 18,3, erkeklerde ise yüzde 9,0 olarak belirlendi.

Siyaset ve yönetimde kadın oranı arttı

Verilere göre kamu ve yönetim kademelerinde kadın oranı yıllar içinde yükseldi.

Kadın büyükelçi oranı: 2011’de yüzde 11,9 → 2025’te yüzde 28,4

TBMM’de kadın milletvekili oranı: 2007’de yüzde 9,1 → 2025’te yüzde 19,9

Üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında kadın oranı: yüzde 21,5

Akademide ve Ar-Ge’de kadınların payı arttı

Yükseköğretimde görev yapan kadın profesör oranı 2024-2025 döneminde yüzde 34,9, kadın doçent oranı ise yüzde 43,3 oldu.

Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde kadınların payı ise yüzde 34,2 olarak kaydedildi.

Ortalama evlenme yaşı kadınlarda 26

2025 yılında ilk evlilik yaş ortalaması kadınlarda 26,0, erkeklerde 28,5 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il Tunceli, en düşük olduğu iller ise kadınlarda Kilis, erkeklerde Şanlıurfa olarak belirlendi.

Boşanmalarda velayet çoğunlukla anneye veriliyor

2025 yılı boşanma istatistiklerine göre çocukların velayeti çoğunlukla anneye verildi. Boşanma davalarında velayetin yüzde 74,6’sı anneye, yüzde 25,4’ü babaya verildi.

Kadınların yüzde 30,1’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında

Yaşam koşulları istatistiklerine göre 2025 yılında toplam nüfusun yüzde 27,9’u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor. Bu oran kadınlarda yüzde 30,1, erkeklerde ise yüzde 25,6 olarak hesaplandı.

Kadınların en fazla maruz kaldığı şiddet psikolojik şiddet

Kadına yönelik şiddet araştırmasına göre yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalmış kadınlar içinde en yaygın şiddet türü yüzde 28,2 ile psikolojik şiddet oldu. Bunu ekonomik şiddet (yüzde 18,3) ve fiziksel şiddet (yüzde 12,8) izledi.

Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 39,5’inin en fazla eş veya eski eş tarafından şiddet gördüğü tespit edildi.