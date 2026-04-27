Global Z kuşağı için “Auto Grommy” deneyimi sunan OMODA Global Müzik Festivali, “Auto Grommy” konsepti ile start alıyor. Bu etkileyici ses şöleniyle global gençlik trendlerini yeniden tanımlayan marka, yeni bir cool yaşam tarzının da kapısını açıyor.

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, müziğin birleştirici gücüyle kültürler arası bir köprü kuruyor. Bu kapsamda hayata geçirilen OMODA Global Music Festival (OMODA Global Müzik Festivali), yıldızlarla dolu sahne performanslarını teknolojiyle zenginleştirilmiş kültürel gösterilerle birleştiriyor. Çin ve uluslararası kültürler arasında interaktif etkileşimler ve dünya mutfaklarıyla zenginleştirilen festival; adeta sürükleyici bir müzik ve kültür tema parkı deneyimi sunuyor. Gençliğin trend ve enerji dilini harekete geçiren bu etkinlik, global Z kuşağı kitlesiyle güçlü bir bağ kurarken OMODA’nın açık, çeşitliliğe önem veren ve öncü ruhunu da ortaya koyuyor.

Global sesler ile sınırsız cool atmosfer!

Dünyanın önde gelen “crossover” markalarından biri olan OMODA, gençlik kültürü, bireysellik ve küreselleşmeye dair derin içgörüleriyle öncü kullanıcılarla bağ kurmayı hedefliyor. Festival, markanın kendine özgü “O-universe” ekosistemini merkezine alarak müzik ve sanatı, ileri teknolojiyi, global kültürü ve marka DNA’sını bütünleştirerek “Auto Grommy” konseptini hayata geçiriyor. Böylece marka, sadece bir endüstriyel ürün olmanın ötesine geçerek gençler için somut, katılımcı ve birlikte yaratılan bir yaşam tarzının temsilcisi haline geliyor. 4 binden fazla katılımcının yer aldığı festival; global davetlileri, sektör temsilcilerini ve marka iş ortaklarını bir araya getirerek üst düzey bir kültürler arası etkileşim platformu sunuyor. 18 farklı ülkeden 18 yıldız sanatçı grubunun sahne alacağı etkinlikte, Malezya’nın ulusal yıldızı Sila, Sydney Opera House’un baş solisti Natalie Aroyan, Brezilya’nın “Orman Perisi” olarak anılan Alexia Eevllyn ve zarif vokal tarzıyla tanınan Fransız sanatçı Elena Houlay gibi uluslararası isimler sahne alıyor. Ayrıca Endonezya, Güney Afrika, Tayland, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Meksika’dan pop müzik sanatçıları ve gruplar farklı müzik türleriyle sahnede olacak. Akrobasi, dövüş sanatları, pop, R&B ve operayı bir araya getiren toplam 26 performans, izleyicilere gerçek anlamda uluslararası bir görsel-işitsel şölen sunacak. Bu yapı, OMODA’nın gençlik, bireysellik ve küresellik odaklı marka DNA’sıyla birebir örtüşüyor.

Teknoloji ve kültürün buluşması!

Etkinlikte teknoloji ve kültür iki yönlü bir şekilde birleşiyor. AiMOGA Robotics ekibinin geliştirdiği Mornine robotu ve robot köpek, alanda akıllı karşılama ve interaktif check-in gibi görevleri üstleniyor. Araç içi karaoke ve e-spor deneyimleriyle birlikte katılımcılara fütüristik etkileşim alanları sunulacak. Kültürel tarafta ise ejderha ve aslan dansları ile Hanfu defileleri gibi Doğu kültürüne ait unsurlar sahne alıyor ve Doğu estetiği ile global trendler arasında güçlü bir diyalog kuruluyor. Aynı zamanda açılan Global Food Street alanı, dünyanın farklı mutfaklarını bir araya getirerek otobüs pazarı konseptinde sürükleyici bir gastronomi deneyimi sunuyor. Kapsayıcı ve çeşitli yapısıyla bu alan, OMODA’nın sıcak bağlar ve kültürel birliktelik felsefesini yansıtarak O-universe ekosistemini somut bir deneyime dönüştürüyor.

Global bir bağ ve stratejik platform!

Bu festival, markanın “Music & Partners” iletişim platformunun üçüncü büyük evrimini temsil ediyor. Aynı zamanda OMODA & JAECOO’nun üçüncü yıl dönümüne ve globalde 1 milyon satış barajını aşmasına denk geliyor. “Immersive industry exchange” (sürükleyici sektör etkileşimi) yaklaşımıyla kurgulanan etkinlik, global iş ortakları için özel ve üst düzey bir networking ortamı sunarken iş birliklerini derinleştirmeyi hedefliyor. Festival artık yalnızca bir müzik etkinliği değil; OMODA ile dünya genelindeki milyonlarca genç kullanıcı arasında kurulan güçlü bir duygusal bağın temsilcisi haline gelmiş durumda. Müziğin evrensel dili aracılığıyla marka, dünyaya bakış açısını ve samimiyetini global ölçekte aktarıyor.

IBS Chery Uluslararası İş Zirvesi ile birlikte oluşturulan iletişim sinerjisi, markanın değerlerini çok yönlü şekilde dünyaya taşıyor. OMODA & JAECOO, önümüzdeki dönemde O-universe ekosistemini daha da geliştirmeye devam ederek trend belirleyen ve özgün marka yaklaşımını global yeni nesille birlikte şekillendirmeyi sürdürecek.