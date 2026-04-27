Hakkında açılan onlarca dava nedeniyle defalarca cezaevine girip çıktığını belirten genç adam, toplamda 70’e yakın dosyayla yargılandığını ifade ediyor.

İddiaya göre Yasin Ö., 2020 yılında çocukluk arkadaşı S.T.’nin “hesap lazım, sana da para göndereceğiz” sözlerine güvenerek kendi IBAN bilgilerini paylaştı. Bir süre sonra hesabının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı yönünde bankadan uyarı alan Ö., hesabını kapattırmasına rağmen hakkında farklı illerde çok sayıda soruşturma başlatıldı.

Süreç içinde 70’e yakın dava açıldığını belirten Yasin Ö., bunların 52’sinin kapandığını ancak 18 dosyanın hâlâ devam ettiğini söyledi. Bu süreçte üç kez cezaevine girdiğini ve toplamda yaklaşık bir yılını içeride geçirdiğini ifade etti.

Mahkemelerde bazı dosyalarda beraat kararı aldığını, bazı dosyalarda ise ceza verildiğini dile getiren Ö., bilirkişi raporlarında dolandırıcılık eylemleriyle doğrudan bir bağlantısının bulunmadığının da yer aldığını savundu. Buna rağmen yargı sürecinin devam ettiğini belirten genç adam, sabıkalı olduğu için iş bulmakta da ciddi zorluk yaşadığını ifade etti.

İddialara göre kendisine bu süreci yaşattığını söylediği çocukluk arkadaşı yurt dışına çıktı. Maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını belirten Yasin Ö., hem kendi hem ailesinin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Ö., “En yakını bile olsa kimseye IBAN ya da banka hesabı verilmemeli. Küçük bir yardım gibi görünen şeyler büyük mağduriyetlere yol açabiliyor” dedi.