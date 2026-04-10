Mart ayında 17 bin 951 araç tescili henüz 2 yaşını doldurmamış bir marka grubu için olağanüstü bir başarı olarak değerlendiriliyor. Ağustos 2024’te İngiltere pazarına giren OMODA, mart ayında 5 bin 917 adet satışla yüzde 1,55 pazar payına ulaşırken; Ocak 2025’te pazara giriş yapan JAECOO mart ayında 12 bin 34 adet satışla yüzde 3,16 pazar payı elde etti. JAECOO ayrıca yeni bir rekora imza attı; JAECOO 7, mart ayında İngiltere’nin en çok satan yeni otomobili olurken, 2026 yıl başından itibaren de en çok satan binek araç oldu. Bu performansla OMODA & JAECOO UK, 19 ayda 80 binin üzerinde satışa ulaştı.

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, dünya pazarlarında hızla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, hedef pazarlarından Birleşik Krallık’ta (UK) ‘76’ plaka değişim dönemine rekor seviyede bir başlangıç yaptı. Mart ayında 17 bin 951 araç tesciline ulaşan OMODA & JAECOO, İngiltere’deki hızlı büyüme yolculuğunda da önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış oldu. Bu güçlü performans, grubun İngiltere’deki lansmanından henüz iki yıl bile geçmeden elde edildi ve hem OMODA hem de JAECOO markalarına yönelik artan tüketici talebini açıkça ortaya koydu.

JAECOO 7 İngiltere’de 2026’nın en çok satan binek aracı!

Ağustos 2024’te İngiltere pazarına giren OMODA, mart ayında 5 bin 917 adetlik satışla güçlü yükselişini sürdürerek yüzde 1,55 pazar payına ulaştı. Ocak 2025’te pazara giriş yapan JAECOO ise 12 bin 34 adet satışla dikkat çekici bir performans sergileyerek yüzde 3,16 pazar payı elde etti. JAECOO tarafında bir diğer önemli başarı ise JAECOO 7 modelinden geldi. Model, mart ayında İngiltere’nin en çok satan yeni otomobili olurken, 2026 yıl başından itibaren de en çok satan binek araç konumuna ulaştı. JAECOO 7, mart ayında 10 bin 64 adet satış gerçekleştirirken, Şubat 2025’te satışa sunulmasından bu yana toplam satış adedi 41 bin 952’ye ulaştı. Bu sonuçlarla birlikte OMODA & JAECOO UK, yalnızca 19 ayda 80 bin adedin üzerinde toplam satışa ulaşırken, 124 yetkili satıcıdan oluşan genişleyen satış ağı ve 6 modelden oluşan ürün gamıyla İngiltere’de güçlü bir konum elde etti.

Sonuçları değerlendiren OMODA & JAECOO UK CEO’su Gary Lan, “Bu, OMODA & JAECOO için İngiltere’de belirleyici bir an. Rekor bir mart performansı ve ‘76’ plaka dönemine bu ivmeyle giriş yapmak; ürünlerimizin gücünü, yetkili satıcı ağımızın performansını ve müşterilerimizin markalarımıza duyduğu güvenin hızla arttığını açıkça gösteriyor. İki yıldan kısa sürede pazara girişten anlamlı bir ölçeğe ulaşmayı başardık. Bu performans yalnızca bugünkü güçlü talebi değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejimizin sağlamlığını ve ölçeklenebilirliğini de ortaya koyuyor” dedi.

Yeni küresel ekosistem inşasını hızlandırıyor!

Küresel satış hacmi büyümeye devam ederken, OMODA & JAECOO’nun toplam satışları hızla 1 milyon adet eşiğine yaklaşıyor. Bu hedef artık ulaşılabilir bir noktaya gelirken, İngiltere pazarındaki bu güçlü performans markanın küresel “1 milyon kulübü”ne girişinde kritik bir rol oynuyor ve onu dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri olarak konumlandırıyor. Ayrıca, IBS Chery International Business Summit’in sağladığı küresel sinerji ve AiMOGA ile Mornine gibi ileri teknolojilerin desteğiyle OMODA & JAECOO, geleceğe hazır yeni bir küresel büyüme ekosistemi inşa etmeyi hızlandırıyor. OMODA & JAECOO Nisan 2026’da, yıllık iş zirvesine ev sahipliği yapacak ve Pekin Otomobil Fuarı (Beijing Auto Show)’nda güçlü bir şekilde yer alarak en güncel başarılarını ve gelecekteki ürün yol haritasını sergileyecek. Bu kapsamda, tamamen yeni O4 modeli üretim hattından resmi olarak indirilecek (O4 Lansmanı) ve böylece ürün gamı daha da genişletilecek. Üç yıl içinde 1 milyon adetlik toplam satış eşiğine ulaşılmasıyla elde edilen önemli kilometre taşının ardından, OMODA & JAECOO markası şimdi “Yeni Milyon Stratejisi”ni hayata geçiriyor. Bu stratejiyle birlikte “Milyondan Yıllık Milyonlara” geçiş hedeflenmekte olup, kümülatif başarıdan yıllık ölçekli büyümeye geçişi temsil ediyor. Bu adım, küresel pazar genişlemesini hızlandırarak yüksek büyümenin bir sonraki aşamasını tetikleyecek.