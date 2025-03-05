Ekonomik Büyüme Kesintisiz Devam Ediyor

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şubat ayında dış ticaret açığının 8,2 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "Son 18 çeyrektir Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüyor. Son 4,5 yıldır devam eden bu büyüme sürecinde, 2002 yılında 238 milyar dolar olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2023'te 1 trilyon doları aştı ve 2024'te 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldi," dedi.

İstihdam Oranlarında Artış

Bakan Bolat, istihdamdaki gelişmelere de değinerek, "2024 yılında işsizlik oranı yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak ayında ise bu oran yüzde 8,4'e gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyesine indi. Son bir yılda 501 bin yeni istihdam yaratıldı ve toplam istihdam 32,5 milyona ulaştı," ifadelerini kullandı.

Enflasyon Gerilemeye Devam Ediyor

Enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 39,05'e gerileyerek son 20 ayın en düşük seviyesine indi. Gıda enflasyonu ise yüzde 35'e düştü. Bu gelişmeler, uygulanan ekonomik politikaların olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor," diye konuştu.

ABD’nin Gümrük Vergisi Kararları ve Küresel Ticaret

Bolat, ABD’nin Çin, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi kararlarını da değerlendirdi. "ABD, Çin'e uyguladığı ek gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardı. Avrupa Birliği’nden ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulanacak. Kanada ve Meksika’dan gelen tüm ürünler için de yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi getirildi. Bu gelişmeler, küresel ticarette yeni belirsizlikler yaratıyor," dedi.

2025 Şubat Ayı İhracat Rakamları

Bakan Bolat, Türkiye’nin 2025 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını da paylaştı. "Şubat ayı ihracatımız 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kış şartlarının ve takvim etkisinin olumsuz etkilerine rağmen ihracatçılarımız büyük bir dayanıklılık gösterdi," dedi. Türkiye’nin dış ticaretteki güçlü performansını sürdüreceğini belirten Bolat, ihracatın ekonomideki en önemli itici güçlerden biri olmaya devam edeceğini vurguladı.