Başlangıçta sadece oğluna eğitim hayatında eşlik etmeyi hedefleyen Kırkağaç, bu yolculuğu bölüm birinciliğiyle tamamlayarak örnek bir başarı hikâyesine dönüştürdü.

Hasan Kırkağaç'ın hikâyesi, oğlu Niyazi Atakan Kırkağaç'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasıyla başladı. O dönem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan Kırkağaç, tayin isteyerek İzmir'e geldi. Aynı dönemde üniversite sınavına giren baba, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'ne yerleşti. Ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Kırkağaç, oğluyla aynı şehirde, aynı dönemde öğrencilik hayatına başladı.

Dört yıl boyunca baba-oğul sabahları birlikte okula gitti, sınav dönemlerinde aynı kütüphanede ders çalıştı ve birbirlerine motivasyon kaynağı oldu. Eğitim sürecinde gösterdiği performansla üniversitesinde Kalite Yönetimi Öğrenci Temsilciliği görevini de üstlenen Hasan Kırkağaç, mezuniyet hedefini bölüm birinciliği olarak belirledi ve bunu başardı.

Kırkağaç, ilk hedefinin oğluna yalnız olmadığını hissettirmek olduğunu belirterek, zamanla bu sürecin kendisi için de büyük bir motivasyona dönüştüğünü söyledi. Düzenli ve disiplinli çalışmanın başarının anahtarı olduğunu ifade eden Kırkağaç, oğluyla aynı dönemde öğrenci olmanın hayatının en anlamlı deneyimlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Niyazi Atakan Kırkağaç ise babasıyla aynı dönemde üniversite okumanın kendisine büyük moral verdiğini söyledi. Birlikte ders çalıştıklarını ve sınav dönemlerinde birbirlerini motive ettiklerini anlatan genç öğrenci, "Babam benden önce mezun oldu ve bunu fakülte birincisi olarak başardı. Ben de onun izinden gitmek istiyorum." dedi.

Ailenin başarısında önemli pay sahibi olan anne Füsun Kırkağaç da dört yıllık süreç boyunca ev düzenini eşinin ve oğlunun ders programına göre şekillendirdiklerini belirtti. Sınav dönemlerinde sosyal hayatlarını büyük ölçüde ertelediklerini söyleyen anne Kırkağaç, eşinin gösterdiği azim ve disiplinle gurur duyduğunu ifade etti.

Oğluna destek olmak için çıktığı eğitim yolculuğunu bölüm birinciliğiyle taçlandıran Hasan Kırkağaç'ın hikâyesi, öğrenmenin yaşı olmadığını ve aile desteğinin başarıdaki önemini bir kez daha ortaya koydu.