26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen FTC Premier organizasyonuna, 25 farklı ülkeden sezon boyunca başarılı performans göstererek davet almaya hak kazanan 78 takım katıldı. Türkiye'yi temsil eden Lavender Robotics, organizasyonda gösterdiği performansla Rumeli Division Finalist Award ödülünün sahibi oldu.

Yaklaşık üç yıl önce Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde mütevazı bir garajda kurulan ekip, kısıtlı imkanlara rağmen kendi atölyelerinde robotlarını tasarlayıp geliştirerek uluslararası arenaya uzanan bir başarı hikayesi yazdı.

Bugün yalnızca Salihli'den değil, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturan Lavender Robotics, STEM alanında gençleri destekleyen önemli bir topluluk haline geldi. Takım, "Hiçbir meraklı zihin geride bırakılmamalıdır" anlayışıyla özellikle imkanları sınırlı öğrencilerin bilim, mühendislik ve teknolojiyle buluşmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Takım yetkilileri, Kabazlı'daki küçük bir garajda filizlenen hayalin bugün dünya sahnesine taşındığını belirterek, yaşadığı yer veya ekonomik koşulları ne olursa olsun bilim ve teknolojiye ilgi duyan her gencin potansiyelini ortaya çıkarabileceğine inandıklarını ifade etti.

Lavender Robotics ekibi, başarı yolculuğunda kendilerine destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Manisa Kent Konseyi, sponsor kurumlar ve gönüllü mentorlara teşekkür etti. Bu başarı, azim, ekip çalışması ve fırsat eşitliğinin gençlerin uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atabileceğini bir kez daha ortaya koydu.