Tarabya Okulları’nın Mezuniyet ve 14. Yıl Gala Gecesi Diplomasi, Eğitim ve Sanat Dünyasını Buluşturdu

Tarabya İngiliz Okulları (Tarabya British Schools), 2026 yılı mezuniyet töreni ve kuruluşunun 14. yıl gala gecesini, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenen görkemli bir organizasyonla gerçekleştirdi. Eğitim, iş, sanat ve diplomasi dünyasının en seçkin isimlerini bir araya getiren bu prestijli gece, mezuniyet coşkusunu zirveye taşıdı.

Tarabya Okulları Kurucusu Dr. Mehmet Gültekin ve Emel Gültekin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe iş dünyası temsilcileri, diplomatik misyon üyeleri ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu David Reed’in mezun öğrencilere hitap ederek başarı dileklerini ilettiği törenin sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Bekir Aksoy ve deneyimli sunucu Deniz Kilislioğlu üstlendi.

Mezuniyet Törende Ünlüler Akını

Gecede çocuklarının mezuniyet heyecanına ortak olan Türkiye'nin en ünlü isimleri adeta şıklık yarışındaydı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu, oğulları Kemal’in mezuniyet töreni için bir araya gelerek mutlu anlar yaşadı.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz , oğlu Kuzey’in mezuniyet sevinç ve gururunu paylaştı.

Pop müziğin dev ismi Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile birlikte oğlu Yaman’ın mezuniyet heyecanına ortak olurken; eski eşi Emina Jahovic de küçük oğlu Yavuz ile törendeki yerini aldı.

Spor dünyasının başarılı ismi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da gecede dikkat çeken isimler arasındaydı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında Yeni Karar: Faaliyetlerine Kesintisiz Devam Edecek İçeriği Görüntüle

Sosyal Medyadaki Asılsız İddialar ve Gerçekler: Her Şey Kameralar Önünde!

Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, törende Türk bayrağının yer almadığı ve Saygı Duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmadığı yönünde tamamen karalama odaklı, asılsız iddialar ortaya atıldı. Okulu hedef alan bu algı operasyonlarına en net ve tokat gibi cevap ise yine törenin resmi video kayıtlarından geldi.

Görüntülerde açıkça görüldüğü üzere, tören alanı şanlı Türk bayrağımızla donatılmış olup, organizasyon tüm resmi protokol kurallarına uygun olarak Saygı Duruşu ve hep bir ağızdan coşkuyla okunan İstiklal Marşı ile başlamıştır. Türkiye’nin uluslararası alandaki eğitim elçilerinden biri olan Tarabya Okulları’na yönelik yürütülen bu mesnetsiz saldırıların, başarıyı gölgelemek amacıyla yapıldığı tescillenmiş oldu.

Hem ulusal hem de uluslararası müfredatıyla dünya çapında başarılar elde eden mezunlar veren Tarabya Okulları, 14. yılında da geleneklerine ve milli değerlerine bağlı, modern vizyonuyla parlamaya devam ediyor.