Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı, Türkiye’nin ilk metrobüs yol projesi, Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayan Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olan ‘Kars – Iğdır – Aralık - Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’ gibi stratejik projelerin mimarı olan Kalyon İnşaat yurt dışında yer aldığı projelerle de ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu yurt dışı yatırımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kalyon İnşaat olarak kendi sınırlarımızı aşarak yurt dışında da stratejik projelerde yer alıyoruz. Avrupa’nın en uzun doğal gaz boru hatlarından biri olan Romanya’nın Karadeniz Kıyısı- Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projemizi başarıyla tamamladık. Değerli ortaklarımızla birlikte yer aldığımız Şam Uluslararası Havalimanı’nın 4 milyar dolarlık rehabilitasyon ve kapasite artırımı projesi ile Suriye’nin ulusal enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen 7 milyar dolarlık stratejik enerji yatırımımızda uygulama aşamasına geçtik. Enerji, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda hem ülkemizde hem de yurt dışında küresel ölçekli yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

ROMANYA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ

KALYON İNŞAAT, AVRUPA’NIN EN UZUN DOĞAL GAZ BORU HATLARINDAN BİRİ OLAN ROMANYA’NIN KARADENİZ KIYISI- PODİŞOR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ’Nİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.

ŞAM HAVALİMANI PROJESİ

KALYON İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURATHAN KALYONCU “KALYON İNŞAAT OLARAK KENDİ SINIRLARIMIZI AŞARAK YURT DIŞINDA DA STRATEJİK PROJELERDE YER ALIYORUZ.” KALYON İNŞAAT, ŞAM ULUSLARARASI HAVALİMANI’NIN 4 MİLYAR DOLARLIK REHABİLİTASYON VE KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİNDE YER ALIYOR.