NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı, "The Beast" (Canavar) olarak bilinen başkanlık limuzini Ankara yollarında görüntülendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoya polis ekipleri eşlik ederken, aracın geçişi çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Dünyanın en korunaklı makam araçlarından biri olarak kabul edilen "The Beast", sıradan bir limuzinden çok hareket halindeki bir güvenlik merkezi olarak tasarlanıyor. General Motors tarafından ABD Gizli Servisi (Secret Service) için özel olarak üretilen araç, dış görünüşüyle Cadillac modellerini andırsa da ticari olarak satılan hiçbir otomobille aynı platformu paylaşmıyor.

Yaklaşık 9 tonluk zırhlı kale

Resmi teknik verileri gizli tutulsa da uzman tahminlerine göre araç yaklaşık 7 ila 9 ton ağırlığında. Çok katmanlı çelik, alüminyum, titanyum ve seramik zırhla güçlendirilen gövde; ağır silah saldırıları ve patlamalara karşı yüksek koruma sağlıyor. Yaklaşık 13-20 santimetre kalınlığındaki kapılar ise bir yolcu uçağının kapısını andırıyor.

Kimyasal saldırılara karşı özel koruma

"The Beast"in en dikkat çekici özelliklerinden biri tamamen izole edilen yolcu kabini. Kimyasal veya biyolojik saldırı ihtimaline karşı araç, kendi bağımsız oksijen sistemine sahip. Böylece dış ortamdan tamamen izole şekilde güvenli yolculuk yapılabiliyor. Araçta ayrıca acil durum tıbbi ekipmanları ile ABD Başkanı'nın kan grubuna uygun kan stokunun da bulunduğu belirtiliyor.

Patlasa bile yoluna devam ediyor

Kurşun geçirmez camlar ve özel run-flat lastik sistemi sayesinde lastikler tamamen hasar alsa bile araç belirli bir mesafe güvenli şekilde hareket edebiliyor. Güvenlik nedeniyle birçok teknik detay açıklanmasa da gelişmiş haberleşme sistemleri, uydu bağlantısı ve şifreli iletişim altyapısıyla aracın adeta mobil bir komuta merkezi gibi çalıştığı ifade ediliyor.

Her gittiği ülkeye uçakla taşınıyor

ABD Başkanı'nın yurt dışı ziyaretlerinde "The Beast" da askeri nakliye uçaklarıyla önceden ziyaret edilecek ülkeye getiriliyor. Başkanın konvoyunda genellikle aynı özelliklere sahip yedek bir limuzin de bulunuyor. Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında da araç, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde başkent sokaklarında ilerlerken görüntülendi