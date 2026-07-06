Bu proje ile erişilebilir konut anlayışını güçlendiren örnek bir model hayata geçirdiklerini söyleyen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Barınmanın en temel ihtiyaçlardan biri. Biz de bu gerçekten hareket ederek elimizi taşın altına koyduk. Özellikle ilk etapta satışa sunduğumuz konutlarda ticari kaygıların ötesine geçerek kârlılığımızdan fedakârlık ettik” dedi.

Luxera GYO güvencesi ve Sultanbeyli Belediyesi iştiraki SULKON iş birliğiyle hayata geçirilen Sulkent’in ilk etabında satışa sunulan 80 dairenin hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kura, kamuoyunun da süreci takip edebilmesi amacıyla canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi için salonda bir araya gelen adaylar ve aileleri, yeni bir yuvaya kavuşma umuduyla büyük heyecan yaşadı. Çekiliş boyunca her isim büyük bir dikkatle takip edilirken, hak sahibi olanların sevinci salonda duygu dolu görüntülere sahne oldu.

"Elimizi taşın altına koyduk"

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Sulkent'in, güvenli ve erişilebilir konut üretimini sosyal sorumluluk anlayışıyla bir araya getiren örnek bir proje olduğunu söyledi. Barınmanın en temel ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkat çeken Taş, “Sulkent'i, SULKON ile birlikte bölgenin dönüşümüne katkı sağlayacak, nitelikli ve erişilebilir konut üretimini önceleyen bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Bugün konut sahibi olmanın önündeki en büyük engellerden biri yüksek finansman maliyetleri. Biz de bu gerçekten hareket ederek elimizi taşın altına koyduk. Özellikle ilk etapta satışa sunduğumuz konutlarda ticari kaygıların ötesine geçerek kârlılığımızdan fedakârlık ettik. Çünkü inanıyoruz ki güvenli ve nitelikli konutlara erişim daha fazla aile için mümkün olmalı" dedi.

Sürecin her aşamasını kamuoyuna açık ve denetlenebilir şekilde yürüttük. Amacımız yalnızca konut üretmek değil, güven duygusunu da güçlendiren örnek bir uygulamayı hayata geçirmekti. SULKON ile ortaya koyduğumuz bu modelin yalnızca Sultanbeyli’nin dönüşümü için değil, erişilebilir konut üretimi konusunda da örnek bir iş birliği olduğuna inanıyoruz. Bu projeyle bir yandan bölgenin konut stokunun yenilenmesine katkı sunarken diğer yandan daha fazla aileyi güvenli ve modern konutlarla buluşturuyoruz. “Bu hedeflerimizi hayata geçirirken iş birliği ve katkılarıyla her zaman yanımızda olan Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş’a, SULKON yönetimine ve projede emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurada konut sahibi olmaya hak kazanan tüm vatandaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.”

"Yoğun ilgi sonrası yeni etap satışa açıldı"

Sulkent'e gösterilen yoğun ilginin, geliştirilen erişilebilir konut modelinin doğru bir ihtiyaca cevap verdiğini gösterdiğini belirten Taş, "İlk etapta kura ile satışa sunduğumuz 80 daireye beklentimizin çok üzerinde, yaklaşık 30 kat talep geldi. Bu tablo, özellikle uygun ödeme koşullarına sahip, güvenli ve nitelikli konutlara olan ihtiyacın ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösterdi. Biz de gelen bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik ve kura sürecinin tamamlanmasının ardından projemizin yeni satış etabını başlattık." dedi.

Kurada hak sahibi olamayan ya da başvuru sürecine yetişemeyenler için de Sulkent'te ev sahibi olma fırsatının devam ettiğini ifade eden Taş, "Yeni etapta sınırlı sayıdaki daireyi satışa açtık. Bu dairelerde %30 peşinat ve 30 aya varan vade imkânı sunuyoruz. Amacımız, ilk etapta yoğun ilgi gösteren ancak konut sahibi olamayan aileler için de alternatif oluşturmak ve daha fazla kişiyi Sulkent'te ev sahibi yapabilmek." diye konuştu.

Taş, satış ofisinin ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirterek, "Projeyi yakından görmek isteyen misafirlerimiz satış ofisimizde maket üzerinden proje hakkında bilgi alabiliyor, daire seçeneklerini inceleyebiliyor ve kendilerine uygun ödeme planlarını değerlendirebiliyor. İlk etapta oluşan yoğun ilginin ardından yeni satış etabında da vatandaşlarımızı satış ofisimize bekliyoruz." dedi.

Geniş sosyal alanları ve aile yaşamına uygun planlamasıyla öne çıkıyor

Toplam 15 bin 17 metrekare arsa üzerinde yükselen Sulkent, 7 blokta yer alan 445 bağımsız bölümden oluşuyor. Yaklaşık 67 bin 904 metrekare inşaat alanına sahip projede 7 bin 753 metrekare sosyal donatı alanı ve 7 bin 380 metrekare yeşil alan bulunuyor. 7 ila 10 kat arasında değişen bloklardan oluşan proje, geniş peyzaj alanları ve ferah yerleşim planıyla aile yaşamını destekleyecek şekilde tasarlandı.

Projede çocuk oyun alanları, kameriye ve dinlenme alanları, basketbol sahası, tenis kortu ile kadın ve erkeklere özel hamam, sauna ve fitness alanları yer alıyor. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yanı sıra, günlük ihtiyaçlara kolay erişim sağlayacak 13 ticari ünite de proje kapsamında planlandı.

Sultanbeyli'nin merkezinde konumlanan Sulkent; Sultanbeyli Devlet Hastanesi, M5 Üsküdar–Sultanbeyli Metro Hattı, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları ile Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne yakın konumuyla öne çıkıyor. Yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen proje, kontrollü site yaşamı, geniş yeşil alanları ve güçlü ulaşım bağlantılarıyla şehir yaşamının dinamizmini, daha konforlu ve güvenli bir yaşam anlayışıyla buluşturuyor.