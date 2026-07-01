Yapay zeka, biyoteknoloji, finansal teknolojiler ve mobil güvenlik gibi yükselen alanları kapsayan yeni bölümler, 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez adayların tercihine sunulacak.
YÖK'ün yükseköğretimde dönüşüm vizyonu kapsamında hayata geçirilen yeni programlarla, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.
Lisans programlarında yapay zeka öne çıkıyor
Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek lisans bölümleri arasında disiplinler arası eğitim anlayışını yansıtan dikkat çekici programlar bulunuyor. Açılacak yeni lisans programları şunlar:
- Tarih ve Yapay Zeka
- Felsefe ve Yapay Zeka
- İşletme ve Yapay Zeka
- Finansal Teknoloji
- Biyoteknoloji ve Genetik
- Paramedik
- Balıkçılık Teknolojisi
Ön lisansa da 9 yeni program geliyor
Ön lisans düzeyinde ise teknoloji ve uygulamalı eğitim odaklı yeni bölümler öğrencilerle buluşacak. İlk kez tercih edilebilecek programlar şöyle:
- Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
- Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon
- Dijital Oyun Teknolojileri
- Mobil Güvenlik Teknolojileri
- İlaç Üretim Teknolojisi
- Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
- Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
- Laboratuvar Hayvanları
- Balıkçılık Teknolojisi
Geleceğin mesleklerine yönelik eğitim
YÖK, yeni bölümlerle birlikte üniversite eğitimini dijital dönüşüm, yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında güçlendirmeyi amaçlıyor. 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak programların, hem öğrencilerin kariyer fırsatlarını artırması hem de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlaması bekleniyor.