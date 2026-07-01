Yapay zeka, biyoteknoloji, finansal teknolojiler ve mobil güvenlik gibi yükselen alanları kapsayan yeni bölümler, 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez adayların tercihine sunulacak.

YÖK'ün yükseköğretimde dönüşüm vizyonu kapsamında hayata geçirilen yeni programlarla, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Lisans programlarında yapay zeka öne çıkıyor

Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek lisans bölümleri arasında disiplinler arası eğitim anlayışını yansıtan dikkat çekici programlar bulunuyor. Açılacak yeni lisans programları şunlar:

Tarih ve Yapay Zeka

Felsefe ve Yapay Zeka

İşletme ve Yapay Zeka

Finansal Teknoloji

Biyoteknoloji ve Genetik

Paramedik

Balıkçılık Teknolojisi

Ön lisansa da 9 yeni program geliyor

Ön lisans düzeyinde ise teknoloji ve uygulamalı eğitim odaklı yeni bölümler öğrencilerle buluşacak. İlk kez tercih edilebilecek programlar şöyle:

Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon

Dijital Oyun Teknolojileri

Mobil Güvenlik Teknolojileri

İlaç Üretim Teknolojisi

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

Laboratuvar Hayvanları

Balıkçılık Teknolojisi

Geleceğin mesleklerine yönelik eğitim

YÖK, yeni bölümlerle birlikte üniversite eğitimini dijital dönüşüm, yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında güçlendirmeyi amaçlıyor. 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak programların, hem öğrencilerin kariyer fırsatlarını artırması hem de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlaması bekleniyor.