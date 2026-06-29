Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenleme, ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve doktora öğrencilerini kapsıyor.

Hazırlanan teklife göre, üniversiteye kayıt hakkı kazanmasına rağmen çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adaylar da düzenlemeden yararlanabilecek. Kanunun yürürlüğe girmesi halinde, hak sahiplerinin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekecek. Başvuruların kabul edilmesiyle öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Çalışmalarda sona gelindi

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemenin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Kimler yararlanamayacak?

Teklifte bazı suçlardan hüküm giyenler ile sahte belge kullanarak kayıt yaptıran veya kaydı iptal edilen kişilere af kapsamı dışında yer verildi.

Buna göre;

Terör suçları,

Kasten öldürme,

İşkence,

Cinsel saldırı,

Çocukların cinsel istismarı,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar,

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge kullananlar,

Terör örgütleri ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu değerlendirilen yapı ve oluşumlarla bağlantısı bulunan kişiler, öğrenci affından yararlanamayacak.

Teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması halinde, binlerce öğrencinin eğitim hayatına yeniden dönmesinin önü açılmış olacak. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündeminde görüşülmesi bekleniyor.