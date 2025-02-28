Sabah Gazetesi

Öcalan'ın çağrısını 'İç barışı güçlendirecek tarihi hamle' başlığıyla duyurdu. Gazete, bu çağrının Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım atması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

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Sözcü Gazetesi
Sözcü Gazetesi, manşetinde 'Milletin başına yeni bir çorap örülüyor' ifadesine yer vererek, Öcalan'ın çağrısına eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Gazete, bu çağrının arkasında farklı hesapların olabileceğini ima etti.

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Hürriyet Gazetesi
Hürriyet Gazetesi, Öcalan'ın açıklamasını 'Tarihi çağrı: PKK silah bırakıyor' başlığıyla okuyucularına aktardı. Gazete, bu gelişmenin Türkiye'nin geleceği için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

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Cumhuriyet Gazetesi
Cumhuriyet Gazetesi, manşetinde 'Öcalan'dan barışa davet' başlığını kullanarak, çağrının barış sürecine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

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Yeni Şafak Gazetesi
Yeni Şafak Gazetesi, 'Öcalan: PKK kendini feshetmeli' başlığıyla haberi duyurdu ve bu çağrının bölgedeki istikrar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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Dunya 2025 02 28 Gx9E Dn4Q

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