Sabah Gazetesi

Öcalan'ın çağrısını 'İç barışı güçlendirecek tarihi hamle' başlığıyla duyurdu. Gazete, bu çağrının Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım atması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Sözcü Gazetesi

Sözcü Gazetesi, manşetinde 'Milletin başına yeni bir çorap örülüyor' ifadesine yer vererek, Öcalan'ın çağrısına eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Gazete, bu çağrının arkasında farklı hesapların olabileceğini ima etti.

Hürriyet Gazetesi

Hürriyet Gazetesi, Öcalan'ın açıklamasını 'Tarihi çağrı: PKK silah bırakıyor' başlığıyla okuyucularına aktardı. Gazete, bu gelişmenin Türkiye'nin geleceği için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Gazetesi

Cumhuriyet Gazetesi, manşetinde 'Öcalan'dan barışa davet' başlığını kullanarak, çağrının barış sürecine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Yeni Şafak Gazetesi

Yeni Şafak Gazetesi, 'Öcalan: PKK kendini feshetmeli' başlığıyla haberi duyurdu ve bu çağrının bölgedeki istikrar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.