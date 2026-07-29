29 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle; ödeme, bakiye takibi, ihlalli geçiş cezaları ve sınır kapılarındaki denetim süreçleri tek çatı altında toplandı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenleme ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesindeki yolların yanı sıra Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyollarda da uygulama birliğinin sağlandığını belirtti.

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15 Gün İçinde Ödeyene Ceza Yok! Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Otoyol Mevzuatı

Yeni Düzenleme Neleri Değiştiriyor?

1. HGS Aboneliği ve Bakiye Sorumluluğu Zorunlu Oldu

Yabancı plakalı araç sahipleri, ücretli karayollarını kullanabilmek için HGS veya benzeri bir elektronik geçiş sistemine abone olmakla yükümlü kılındı.

Etiketin ön cama uygun yapıştırılması, çalışır durumda olması ve plakanın okunabilir tutulması doğrudan sürücünün sorumluluğunda olacak.

HGS hesapları; PTT şubeleri, PTT acenteleri, anlaşmalı bankalar ve üye iş yerleri üzerinden açılabilecek.

2. İhlalli (Kaçak) Geçiş Cezalarında "15 Gün" Detayı

Ücret ödemeden veya yetersiz bakiye ile yapılan geçişlerde kademeli bir ceza sistemi uygulanacak:

İlk 15 Gün: İhlalli geçişi takip eden 15 gün içinde geçiş ücretini ödeyenlerden idari para cezası alınmayacak .

15 - 45 Gün Arası: 15. günden sonraki 30 gün içinde yapılan ödemelerde, geçiş ücretinin 1 katı kadar ceza uygulanacak (Ayrıca tebligat yapılmayacak ve peşin ödeme indirimi uygulanmayacak).

45 Günden Sonra: 45. günden itibaren ödeme yapılmaması durumunda, geçiş ücreti ile birlikte 4 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.

Önemli Not: Bu kurallar hem Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği yollarda hem de Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle işletilen özel otoyollarda geçerli olacak.

3. Borcu Olan Araç Yurt Dışına Çıkamayacak

Düzenlemenin en kritik maddelerinden biri sınır kapılarındaki entegrasyon oldu.

Ülke içinde tahsil edilemeyen borçlar, araç gümrük kapısına geldiğinde Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemleri üzerinden anlık sorgulanacak.

Tebligat şartı aranmaksızın, ödenmeyen geçiş ücreti ve cezalar gümrük kapılarında kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak tahsil edilecek.

Borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçların yurt dışına çıkışına gümrük idaresince kesinlikle izin verilmeyecek.

4. Gelir Paylaşımı ve Eski Mevzuatın İptali

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 17 Şubat 2017 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca Yap-İşlet-Devret otoyollarında sınır kapılarında tahsil edilen tutarların %60'ı genel bütçeye gelir olarak aktarılacak, kalan %40'lık kısım ise KGM aracılığıyla ilgili işletici şirkete 7 iş günü içerisinde transfer edilecek.