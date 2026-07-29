Merkez Bankası tarafından geliştirilen yeni dijital hizmet sayesinde artık vatandaşlar, hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının olduğunu e-Devlet Kapısı üzerinden tek tıkla öğrenebilecek.

Unutulan Hesaplar ve Miras İşlemleri İçin Büyük Kolaylık

Finansal teknolojilerin (fintech) hızla gelişmesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan elektronik cüzdan ve ödeme hesaplarına yönelik sunulan bu yeni hizmet, kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Yapılan düzenleme ile gerçek kişiler, adlarına açılmış tüm aktif ödeme ve elektronik para kuruluşu hesaplarını e-Devlet üzerinden anında sorgulayabilecek.

Ayrıca sistem, mirasçılar için de önemli bir kolaylık sunuyor. Vatandaşlar, yasal mirasçısı oldukları merhum kişilerin de ödeme ve elektronik para kuruluş nezdindeki finansal varlıklarını ve hesap izlerini aynı platform üzerinden tespit edebilecek.

TCMB'den Güvenli ve Kesintisiz Finansal Altyapı Vurgusu

Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan resmi açıklamada, 6493 sayılı Kanun kapsamında ödemeler alanının düzenlenmesi ve denetlenmesi hususundaki kararlılık vurgulandı. Sektörün güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli işlemesi amacıyla altyapı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin en güncel listenin Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan "Ödeme Hizmetleri" sekmesinden düzenli olarak takip edilebileceği hatırlatıldı.