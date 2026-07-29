Gökçek, açıklamasında parti yönetimine ve öne çıkan isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulunarak kamuoyunda tartışılan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

YENİ Parti'nin meclis sıralarındaki yerini almasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gökçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün YENİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini aldı. Ama tabii biz şunu merak ediyoruz; YENİ Parti'nin yeni rüşvet tarifeleri ne olacak? Hatırlarsınız; otoparkta götürdüler, baklava kutusunda götürdüler, spor çantasında götürdüler, para kulelerinde götürdüler. Sadece bununla sınırlı kalmadı; Genel Başkanları Özgür Özel'in bagajını da indirdiler, bahçe duvarının üstüne de para bıraktılar."