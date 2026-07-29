Gökçek, açıklamasında parti yönetimine ve öne çıkan isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulunarak kamuoyunda tartışılan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.
"TBMM'de Merakla Bekliyoruz"
YENİ Parti'nin meclis sıralarındaki yerini almasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gökçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün YENİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini aldı. Ama tabii biz şunu merak ediyoruz; YENİ Parti'nin yeni rüşvet tarifeleri ne olacak? Hatırlarsınız; otoparkta götürdüler, baklava kutusunda götürdüler, spor çantasında götürdüler, para kulelerinde götürdüler. Sadece bununla sınırlı kalmadı; Genel Başkanları Özgür Özel'in bagajını da indirdiler, bahçe duvarının üstüne de para bıraktılar."
Ağır İddialar ve Eleştiriler
Sözlerinde parti yönetimindeki ve yerel yönetimlerdeki çeşitli uygulamalara atıfta bulunan Osman Gökçek, eleştirilerini şu başlıklarla sürdürdü:
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Adaylık Süreçleri ve Kaynak Kullanımı: Veli Ağbaba’nın belediye başkan adaylıklarını para karşılığı sattığını iddia eden Gökçek, Özgür Özel’in araç masraflarının ise Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını öne sürdü.
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Belediye Araçları: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a da tepki gösteren Gökçek, "Gökhan Günaydın yine belediyenin arabasını kendisine peşkeş çekip vatandaşın hakkına girecek mi?" sorusunu yöneltti.
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Kaçakçılık İddiaları: "Sigara kaçakçılığından yakalandılar, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz' dediler," ifadelerini kullanan Gökçek, meclis çatısı altında bu tür konuların takipçisi olacaklarını vurguladı.
Gökçek, milletvekilliği ve belediye başkanlığı adaylıklarının satılıp satılmayacağını ve partinin izleyeceği tutumu merakla beklediklerini belirterek açıklamasını tamamladı. Yayımlanan video, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.