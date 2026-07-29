Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen ön lisans mezunları için kritik süreç başladı. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.
Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde kadro almayı hedefleyen adayların katılacağı DHBT başvuruları ise 22 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.
Önemli Hatırlatma: DHBT sınavına ön lisans düzeyinde katılım sağlayacak adayların, öncelikli olarak 4 Ekim’deki KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvuru yapması şart koşuluyor.
Sınav Ve Başvuru Takvimi Özet Tablosu
|Sınav Oturumu
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|2026-KPSS Ön Lisans
|29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|2026-DHBT
|22 - 30 Eylül 2026
|1 Kasım 2026
Başvurular Nereden Ve Nasıl Yapılacak?
Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin sunduğu dijital altyapı üzerinden pratik bir şekilde tamamlayabilir:
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İnternet Üzerinden: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile,
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Mobil Uygulamadan: ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden,
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Başvuru Merkezlerinden: Yetkili ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla doğrudan başvuru yapılabilmektedir.
Sistem üzerinden başvuru ekranı saat 09.45 itibarıyla adayların kullanımına açıldı.