Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen ön lisans mezunları için kritik süreç başladı. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde kadro almayı hedefleyen adayların katılacağı DHBT başvuruları ise 22 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Önemli Hatırlatma: DHBT sınavına ön lisans düzeyinde katılım sağlayacak adayların, öncelikli olarak 4 Ekim’deki KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvuru yapması şart koşuluyor.

Sınav Ve Başvuru Takvimi Özet Tablosu

Sınav Oturumu Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi 2026-KPSS Ön Lisans 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 4 Ekim 2026 2026-DHBT 22 - 30 Eylül 2026 1 Kasım 2026

Başvurular Nereden Ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin sunduğu dijital altyapı üzerinden pratik bir şekilde tamamlayabilir:

İnternet Üzerinden: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile,

Mobil Uygulamadan: ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden, Vişne üreticileri taban fiyat ve fiyat istikrarı istiyor İçeriği Görüntüle

Başvuru Merkezlerinden: Yetkili ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla doğrudan başvuru yapılabilmektedir.

Sistem üzerinden başvuru ekranı saat 09.45 itibarıyla adayların kullanımına açıldı.