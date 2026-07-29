Orzax, küresel pazarlardaki varlığını güçlendirecek ve bölge ihracatında maliyet avantajı sağlayacak stratejik yatırımı için düğmeye bastı. Türkistan "TURAN" Özel Ekonomik Bölgesi’nde yükselen ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarına uygun altyapıyla inşa edilen yeni üretim tesisinin temel atma töreni uluslararası katılım ile gerçekleştirildi.

Tören; Türkistan Eyaleti Valisi Koşerov Nuralhan Oralbayuly, Orzax Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu, Orzax Kazakistan Genel Müdürü Nurettin Aktaş, devlet temsilcileri, iş ortakları ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlendi.

Yatırım Teşvikleri ve Güçlü Finansal Yapı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansman desteğiyle hayata geçirilen proje, sağlanan kapsamlı devlet teşvikleriyle operasyonel ve üretim maliyetlerini en aza indiriyor. Türkistan’daki "TURAN" Özel Ekonomik Bölgesi bünyesinde 100 dönüm ücretsiz arazi tahsisi üzerine kurulan tesis; 15 yıl boyunca %0 Kurumlar Vergisi, KDV muafiyeti, binalar, ofisler ve arsa için emlak/arsa vergisi muafiyetleri ile SGK işveren payında sağlanan özel indirim ve teşviklerle şirkete önemli mali avantajlar sunuyor. İthal edilecek hammadde, makine ve ekipmanlarda yüzde 0 gümrük vergisi ve ihracat operasyonlarına yönelik devlet lojistik desteği sağlayan proje, aynı zamanda Kazakistan'ın sunduğu bol ve uygun maliyetli enerji altyapısı sayesinde su, doğalgaz ve elektrik giderlerinde yüzde 30 özel iskonto imkanı tanıyarak birim üretim maliyetlerini stratejik seviyede düşürmeyi hedefliyor.

Üretimin Yüzde 85-90’ı İhracata Yönlendirilecek

Tesis, sadece bölgesel bir üretim noktası değil, küresel pazarlara açılan stratejik bir ihracat kapısı olacak. Üretilecek ürünlerin yüzde 85 - 90’ı ihraç edilerek Orta Asya, Doğu Asya, Uzak Asya ve BDT/çevre ülkelerine sevk edilecek; üretimin yüzde 10 - 15’lik kısmı ise Kazakistan iç pazarına sunulacak.

Kazakistan’ın 12 ülke ile sahip olduğu sıfır gümrüklü serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Orzax, hem kendi operasyon yürüttüğü pazarlarda hem de müşterilerinin bulunduğu bölgelerde daha düşük maliyetli ürün sunarak rekabet gücünü artıracak.

Ciro Hedefi: Kapasite Artışı ile Birlikte 180 Milyon Dolar

Yatırımın stratejik önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orzax Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu, tesisin şirket vizyonundaki yerini şu sözlerle açıkladı:

"Türkistan'da temelini attığımız bu tesis, Orzax’ın küresel ölçekteki rekabet gücünü ve karlılığını artıracak en kritik stratejik hamlelerimizden biridir. 40 milyon dolarlık bu yatırımla hayata geçirdiğimiz tesisimiz, ilk etapta yıllık 36 milyon kutu üretim kapasitesiyle başlayıp ilerleyen süreçte 80 milyon kutuya ulaşacak.

Finansal hedeflerimiz doğrultusunda, tesisimizde ilk aşamada 100 milyon dolar ciro hedefliyoruz; kapasite artışlarımızın tamamlanmasıyla birlikte bu rakamı 180 milyon dolarlık bir kapasite ve ihracat hacmine ulaştıracağız. Kazakistan’ın sunduğu bol ve uygun maliyetli enerji kaynakları, vergi muafiyetleri, SGK işveren payı indirimi teşvikleri ve 12 ülkeye gümrüksüz erişim imkânı, birim üretim maliyetlerimizi belirgin şekilde düşürecektir. Bu avantajlar Orta Asya, Doğu Asya, Uzak Asya ve BDT ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştıracaktır. Tam kapasiteye ulaştığında 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak olan bu yatırım, Orzax’ın küresel pazarlardaki ana büyüme motorlarından biri olacaktır."

Gelecek Vizyonu ve Genişleme Potansiyeli

Genişlemeye elverişli 100 dönümlük arsa altyapısı sayesinde ilerleyen dönemlerde tesise takviye edici gıda hatlarının yanı sıra ilaç, kozmetik ve yeni etken madde üretim hatları da entegre edilecek. Tesis, yüksek verimliliği ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığı ile Orzax’ın küresel pazarlardaki sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyecek.