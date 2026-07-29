ABD merkezli yayın organı The New York Times (NYT), Orta Doğu ve Doğu Avrupa’daki dengeleri sarsacak kritik bir iddiayı gündeme taşıdı. Adı açıklanmayan İranlı ve Batılı üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, İran’ın Hazar Denizi’nde uğradığı saldırıya yanıt olarak Karadeniz’deki Ukrayna limanlarını hedef almayı düşündüğü belirtildi.

Balistik Füzelerle Sembolik Misilleme Planı

Haberde yer alan detaylara göre İran yönetimi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki hamlesine karşılık Karadeniz'de bulunan bir Ukrayna limanını balistik füzelerle vurmayı değerlendirdi.

Konuya yakın yetkililer, planlanan misillemenin doğrudan geniş çaplı bir çatışmayı başlatmaktan ziyade, caydırıcılık mesajı verme amacı taşıyan "sembolik fakat net" bir saldırı olarak kurgulandığını aktardı.

Diplomatik Trafik Devreye Girdi: Plan İptal Edildi

Gerilimin tırmanması üzerine Avrupa Birliği (AB) ve taraflar arasında hızlı bir diplomasi trafiği yürütüldü. İki ülke dışişleri bakanlıkları ve diplomatik temsilcileri düzeyinde gerçekleşen temasların ardından Tahran yönetiminin söz konusu füze saldırısı planını askıya aldığı kaydedildi.

Hazar Denizi'nde Ne Yaşanmıştı?

Küresel gündeme oturan gerilimin fitili 25 Temmuz'da ateşlendi:

Ukrayna'nın Açıklaması: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde uzun menzilli operasyon gerçekleştirdiğini ve İran ile Rusya arasında askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemileri hedef aldığını duyurdu.

İran'ın Tepkisi: İran Dışişleri Bakanlığı ise hedef alınan unsurun sivil bir ticari gemi olduğunu belirterek saldırıyı sert bir dille kınadı. Saldırıda 1 denizcinin yaşamını yitirdiği, 1 denizcinin de yaralandığı açıklandı. Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildi.

Çatışmaların Birleşme Riski

Askeri uzmanlar ve diplomatik kaynaklar, İran'ın doğrudan Ukrayna topraklarını hedef alması durumunda Orta Doğu'daki kriz ile Doğu Avrupa'daki savaşın tek bir küresel çatışma ekseninde birleşebileceği uyarısında bulunuyor. İran’ın Rusya’ya tedarik ettiği İHA’lar ve Rusya'nın bölgedeki istihbarat paylaşımı iddiaları, iki hat arasındaki gerilimi halihazırda hassas bir dengede tutuyor.