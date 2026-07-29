Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Kasko hasarsızlık indirimi, poliçe döneminde hiçbir kaza veya hasar kaydı oluşmaması halinde bir sonraki yılın primine uygulanan indirimi ifade eder. Sigorta şirketleri hasarsız geçirilen her poliçe yılını bir sonraki dönemde ödül niteliğinde bir indirimle karşılık verir. Bu uygulamanın temel amacı, sürücüleri trafikte daha dikkatli ve tedbirli araç kullanmaya teşvik etmektir. Poliçe zamanında yenilendiği ve dönem boyunca hasar talebinde bulunulmadığı sürece bu indirim hakkı otomatik olarak işlemeye devam eder.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Ne Zaman Başlar?

Kasko hasarsızlık indirimi ne zaman başlar sorusu, ilk kez kasko yaptıranlar tarafından sıkça merak edilir. İlk kasko poliçesi satın alındığında herhangi bir hasarsızlık indirimi uygulanmamaktadır. İndirim hakkı ilk poliçe döneminin hasarsız tamamlanmasının ardından poliçe yenileme aşamasında devreye girer. Yani indirimden faydalanabilmek için öncelikle bir tam yılı kazasız ve hasar talebinde bulunmadan geçirmek gerekir.

Kasko Hasarsızlık İndirim Kademeleri Nasıl İşler?

Kasko hasarsızlık indirim kademeleri, hasarsız geçirilen yıl sayısına göre kademeli olarak artar. Kasko hasarsızlık indirimi yüzde kaç soruları için indirim basamaklarını aktarmak gerekir:

İlk 12 aylık dönemin sonunda yenileme yapılırsa yaklaşık %30 indirim uygulanır.

İkinci yılın sonunda bu oran %40'a yükselir.

Üçüncü yılın sonunda indirim oranı %50'ye ulaşır.

Dördüncü yılın sonunda %60 seviyesine çıkar.

Beşinci yılın ve sonrasının hasarsız geçirilmesi durumunda indirim %65 civarına kadar yükselebilir.

Bu kademeler sigorta şirketine göre küçük farklılıklar gösterebilir ancak genel mantık her hasarsız yılın primi biraz daha aşağı çekmesi yönündedir. Kademeler arasındaki geçiş, hem dönemin hasarsız kapatılmasına hem de poliçenin zamanında ve kesintisiz şekilde yenilenmesine bağlıdır. Yenileme süresinin kaçırılması durumunda bazı şirketler kazanılmış kademeyi bir alt basamağa çekebilir bu nedenle takvimi takip etmek önemlidir.

Kasko Hasarsızlık İndirimini Bozmayan Durumlar

Her hasar talebi hasarsızlık indirimini otomatik olarak bozmamaktadır. Aşağıdaki durumlar genellikle indirimi etkilemez:

Kazada karşı tarafın %100 kusurlu olduğu, yani tam rücu uygulanan hasarlar,

Mini onarım kapsamındaki küçük hasarlar,

Yılda bir defaya mahsus olmak üzere cam kırılması,

Yılda bir defaya mahsus olmak üzere radyo teyp çalınması, anahtar kaybı veya kişisel eşya hasarları,

Anlaşmalı servislerde onarılması koşuluyla yılda bir defaya mahsus far veya ayna hasarları.

Bu istisnalar sigorta şirketine göre farklılık gösterebileceğinden, poliçenin özel şartlarını incelemek faydalı olur. Örneğin bazı şirketler mini onarım ve cam hasarlarını yalnızca anlaşmalı servislerde yapıldığı takdirde hasarsızlık dışında tutarken bazıları bu konuda daha esnek koşullar sunar. Poliçe satın almadan önce bu detayları sigorta şirketi ile netleştirmek, ilerleyen dönemde sürpriz yaşamamanızı sağlar. HDI Sigorta, sunduğu kasko teminatları ve uzman danışmanlık desteğiyle, hasarsızlık indirimini korumaya yardımcı olacak şeffaf ve anlaşılır poliçe koşulları sunar. Kasko poliçesini yenilerken ya da yeni bir poliçe oluştururken hasarsızlık geçmişinizin doğru şekilde değerlendirilmesi uzun vadede önemli bir maliyet avantajına dönüşür.