Nissan Türkiye’nin, Nissan araç sahiplerine özel sunduğu Niskasko kasko poliçesi ayrıcalıklarına ek olarak Mayıs ayında Niskasko sahiplerine özel yüzde 10 periyodik bakım indirimi sunuluyor. Niskasko güvencesi ile olası hasar onarım işlemlerinde araçların nerede onarıldığı ve hangi parçaların kullanıldığını detaylı bir şekilde müşteriler tarafından görebiliyor buna ek olarak hasar operasyonları Nissan Yetkili Servisleri’nde, orijinal Nissan yedek parçaları kullanılarak, eğitimli servis personellerince ve Nissan onarım standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca kaza, arıza ve yakıt bitmesi durumlarında ücretsiz 7/24 yol yardım hizmeti de Niskasko’nun ek avantajları olarak dikkat çekiyor.

Nissan Türkiye, 3 yaş üstü Nissan modellerinin periyodik bakım ve tüm mekanik yedek parçalarında işçilik dahil %30’a varan indirimleri peşin fiyatına 6 ay taksit imkanıyla sunmaya Mayıs ayında da devam ediyor. . Nissan yetkili servis uzmanlığı ve güvencesinin sunulduğu bu kampanyada 31 Mayıs tarihine kadar geçerli 3 yaş üzeri Nissan araçlarda periyodik bakım ürünleriyle birlikte, tüm mekanik yedek parça ürünlerinde geçerli, araç yaşına bağlı işçilik dahil %30’lara varan indirimler mevcut.

Buna ek olarak Nissan sahipleri, araçlarının yaşından bağımsız tüm Nissan orijinal aksesuarlarında %30 indirim fırsatından da Mayıs ayı boyunca yararlanabilecek.

Garanti kapsamında olan araçlar dahil, Nissan Türkiye mobil uygulaması üzerinden alınan periyodik bakım randevularında %10 işçilik indirimi yaş bağımsız tüm Nissan araçlar için ek olarak sunuluyor. Nissan araç sahipleri uygulamayı nissan.com.tr resmi web sitesinden ücretsiz olarak mobil cihazlarına indirebiliyor.