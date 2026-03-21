Washington’da basın mensuplarına konuşan Trump, “Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yerle bir ederken ateşkes yapmazsınız” ifadelerini kullandı. İran’a yönelik operasyonların sert şekilde sürdüğünü belirten Trump, “Çok şiddetli darbeler indiriyoruz” dedi.

Hürmüz Boğazı mesajı

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji ve ticaret yollarına da değinen Trump, ABD’nin bu hattı yoğun kullanmadığını ancak diğer ülkelerin büyük ölçüde bağımlı olduğunu vurguladı. Özellikle Çin, Japonya ve Avrupa ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, “Boğazı kullanan ülkelerin devreye girmesi iyi olurdu” dedi.

Trump, boğazın güvenliği konusunda ABD’nin çalışmalar yürüttüğünü ancak daha fazla uluslararası destek gerektiğini belirtti. NATO’nun bu süreçte yeterince aktif olmadığını savunan Trump, ittifaka yönelik eleştirilerini yineledi.

“Askeri açıdan kazandık”

İran’a karşı yürütülen operasyonların askeri anlamda başarılı olduğunu öne süren Trump, İran’ın deniz ve hava kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti. “Serbestçe hareket ediyoruz. Askeri açıdan bakıldığında yaptıkları tek şey boğazı tıkamak” ifadelerini kullandı.

İsrail ve NATO değerlendirmesi

İsrail ile ilişkilerin güçlü olduğunu vurgulayan Trump, iki tarafın da “zafer istediğini” söyledi. NATO’nun ise Hürmüz Boğazı konusunda yeterli destek vermediğini savunan Trump, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki görüşlere katıldığını belirtti.

Ukrayna süreci

Rusya-Ukrayna hattındaki diplomatik temaslara da değinen Trump, müzakerelerin sürdüğünü ve “çok ilerleme kaydedildiğini” ifade etti.