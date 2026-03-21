Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, mevcut ekonomik koşulların esnaf üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, e-haciz uygulamaları nedeniyle birçok kişinin ödeme yapamaz hale geldiğini ifade etti. Yapılandırmanın bir af değil, borçların taksitlendirilmesi olduğunu vurgulayan Palandöken, bu sayede hem devletin gelirlerinin artacağını hem de piyasanın canlanacağını dile getirdi.

“20 yaş üstü 8 milyondan fazla araç trafikte”

Hurda araç teşvikinin de ekonomiye önemli katkı sağlayacağını belirten Palandöken, Türkiye’de yaklaşık 34 milyon araç bulunduğunu, bunların 8 milyondan fazlasının 20 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. Eski araçların yüksek yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri nedeniyle hem ekonomiye hem de çevreye zarar verdiğini kaydeden Palandöken, yeni nesil hibrit ve elektrikli araçlara geçişin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Son yapılandırmada 156 milyar lira tahsil edildi”

Daha önce yapılan yapılandırma düzenlemesiyle devletin yaklaşık 156 milyar lira tahsilat sağladığını hatırlatan Palandöken, benzer bir adımın yeniden atılmasının hem kamu gelirlerini artıracağını hem de ticari hayatı rahatlatacağını belirtti.

“Borçlar piyasayı kilitliyor”

Borç yükü nedeniyle piyasada ciddi bir sıkışma yaşandığını vurgulayan Palandöken, “Bu bir af değil, ödeme kolaylığıdır. İnsanlar borcunu ödeyebilecek hale gelmeli. Aksi halde piyasa kilitleniyor ve mağduriyetler artıyor” dedi.

Palandöken, yapılandırma ve teşviklerin hayata geçirilmesiyle üretimin artacağını, ticari hayatın canlanacağını ve vatandaşların ekonomik olarak rahatlayacağını sözlerine ekledi.