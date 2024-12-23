Nissan ve Honda, 1 Ağustos'ta imzalanan zeka ve elektrifikasyon odaklı stratejik bir ortaklığın başlatılmasına ilişkin Mutabakat Zaptı'nda belirlenen çerçeveye dayalı olarak görüşmelere devam etmek üzere temel bir anlaşmaya vardı. Mitsubishi Motors da bu sürece katıldı ve üç şirket görüşmelere devam ediyor.

Nissan ve Honda'nın, her iki şirketi ve otomotiv endüstrisini çevreleyen ortamdaki değişikliklerin ortasında ortak bir holding şirketi kurulması yoluyla bir iş entegrasyonuna yönelik değerlendirmelere başlama konusunda anlaşmıştı. Şirketler, Mitsubishi Motors'un iş entegrasyonuna katılımı veya dahil olması yoluyla daha yüksek düzeyde sinerji elde etme olasılığını araştırmaya karar verdi. Mitsubishi Motors, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonuna katılım veya dahil olma konusunda Ocak 2025 sonuna kadar sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamayı yapan Nissan Direktörü, Başkanı, CEO'su ve İcra Kurulu Temsilcisi Makoto Uchida şunları söyledi: "Honda ve Nissan bir iş entegrasyonunu değerlendirmeye başladılar ve iki şirket arasında pek çok alanda önemli sinerjiler yaratılması üzerinde çalışacaklar. Nissan'ın ortağı Mitsubishi Motors'un da bu görüşmelere dahil olması önemli. Bu entegrasyonun gerçekleşmesi halinde, daha geniş bir müşteri tabanına daha da fazla değer sunabileceğimizi düşünüyoruz."

Honda Direktörü ve İcra Kurulu Başkan Vekili Toshihiro Mibe şunları söyledi: "Otomobil endüstrisinde her 100 yılda bir gerçekleştiği söylenen bu değişim döneminde, Mitsubishi Motors'un Nissan ve Honda'nın iş entegrasyonu görüşmelerine katılımının daha fazla sosyal değişime yol açacağını ve iş entegrasyonu yoluyla mobilitede yeni değer yaratmada lider bir şirket haline gelebileceğimizi umuyoruz. Nissan ve Honda, Mitsubishi Motors'un değerlendirmeleri doğrultusunda Ocak ayı sonuna kadar iş entegrasyonu olasılığını netleştirmek amacıyla bugünden itibaren görüşmelere başlayacaktır."

Mitsubishi Motors Direktörü, İcra Kurulu Temsilcisi ve Başkan ve CEO'su Takao Kato'nun açıklaması "Otomotiv sektöründeki değişim çağında, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonu çalışması sinerjiyi yükseltecek etkileri hızlandıracak. Mitsubishi Motors ile ortak işlere yüksek değer veriyoruz. Sinerjileri gerçekleştirmek ve her bir şirketin güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmak için de en iyi işbirliği şeklini inceleyeceğiz."

Honda ve Nissan, gerçekleştirilmesi halinde, aralarındaki iş entegrasyonuna ilişkin olası hisse devri ("Hisse Devri") ile bağlantılı olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ("SEC") Form F-4 ("Form F-4") üzerinden bir kayıt beyanı sunabilir. Form F-4 (Hisse Devri ile bağlantılı olarak dosyalanırsa) bir izahname ve diğer belgeleri içerecektir. Bir Form F-4' dosyalanması ve geçerli ilan edilmesi halinde, Form F-4'te yer alan izahname, Hisse Devrinin oylanacağı hissedarlar toplantılarından önce Honda ve Nissan'ın ABD'deki adreslerine postalanacaktır. Form F-4 ve izahname (Form F-4'ün dosyalanması halinde) Honda ve Nissan, Hisse Devri ve ilgili konular hakkında önemli bilgiler içerecektir. İzahnamenin dağıtıldığı Honda ve Nissan'ın ABD'li hissedarlarının, ilgili hissedarlar toplantısında Hisse Devri ile ilgili herhangi bir karar vermeden önce Form F-4'ü, ve Hisse ile bağlantılı olarak SEC'e sunulabilecek diğer belgeleri dikkatle okumaları tavsiye edilir. Hisse Devri ile bağlantılı olarak SEC'e dosyalanan veya verilen tüm belgeler, dosyalandığında SEC'in www.sec.gov .adresindeki web sitesinde ücretsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca, belgeler talep üzerine Honda veya Nissan'ın herhangi bir hissedarına ücretsiz olarak postalanacaktır.

ILERIYE DÖNÜK BEYANLAR

Bu belge, Honda ve Nissan'ın (topluca "Şirketler") aralarındaki iş entegrasyonu ("İş Entegrasyonu") ve bunun sonucunda elde edilebilecek potansiyel faydalar ile ilgili plan ve beklentilerini yansıtan ileriye dönük beyanlar" içermektedir. Bu belgede yer alan ifadeler tarihi veya güncel gerçeklerle ilgili olmadığı ölçüde ileriye dönük ifadeler teşkil etmektedir. Bu ileriye dönük beyanlar, halihazırda mevcut olan bilgiler ışığında şirketlerin mevcut varsayımlarına ve inançlarına dayanmaktadır ve bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer faktörleri içermektedir. Bu tür riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, Şirketlerden birinin veya her ikisinin (veya İş Entegrasyonundan sonra grubun) gerçek sonuçlarının, performansının, başarılarının veya mali durumunun, bu ileriye dönük ifadelerle ifade veya ima edilen gelecekteki sonuçlardan, performanstan, başarılardan veya mali durumdan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir.

Şirketler, bu belgenin tarihinden sonra herhangi bir ileriye dönük beyanı kamuya açık olarak güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez ve böyle bir niyeti yoktur. Yatırımcıların, Şirketlerin (veya İş Entegrasyonundan sonra grubun) Japonya'da daha sonra yapacakları açıklamalara ve 1934 tarihli ABD Menkul Kıymetler Borsası uyarınca SEC'e yapacakları başvurulara bakmaları tavsiye edilir.

Yukarıda atıfta bulunulan riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içerir

◼ Japonya içinde ve dışında otomobil pazarını çevreleyen ekonomik durum, pazar talebi ve rekabet ortamındaki değişiklikler

◼ yurt içinde ve yurt dışında finansal belirsizlik veya diğer genel ekonomik veya sektörel durumdaki değişiklikler

◼ faiz oranları ve diğer piyasa riskleri

◼ Şirketlerin kredi notlarındaki değişiklikler

◼ Şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki (çevresel dahil) değişiklikler

◼ tarifelerdeki artışlar, ithalat düzenlemelerinin getirilmesi ve Şirketlerin ana pazarlarındaki diğer değişiklikler

◼ İş Entegrasyonuna ilişkin kesin anlaşma(lar)ın sonuçlandırılamaması

◼ İş Entegrasyonu için gerekli olan ilgili makamların inceleme veya onaylarındaki gecikmeler veya bu onayların alınamaması

ilgili makamlar

◼ İş Entegrasyonundan beklenen sinerjilerin veya katma değerin gerçekleştirilememesi veya bu tür gerçekleştirmelerin zorlaşması olasılığı; ve

◼ İş Entegrasyonunun tamamlanmasıyla ilişkili diğer riskler.