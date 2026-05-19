İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Rüşvet Almak ve Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından aralarında Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımılarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin USD ve 5 bin EURO dövize el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle; Cevdet ÇALI (Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı), Bülent KARAKAŞ (Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi) Özlem Demir KARAKAŞ (Sarbel Organizasyon Büro İşçisi), Oylum IŞIK (Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi) ve İlker ULUER (Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)