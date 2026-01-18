Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın duyurduğu gümrük vergisi kararının dikkatle incelendiği belirtildi. Kornelius, Almanya’nın Avrupalı müttefikleriyle yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak, “Gerekli görülen yanıtlar, ortak istişare süreci tamamlandıktan sonra belirlenecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Grönland’ın ABD tarafından satın alınması yönündeki planlarına karşı çıkan Avrupa ülkelerine ekonomik yaptırım sinyali vermişti. Trump, 1 Şubat itibarıyla Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.