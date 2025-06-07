Açıklamaya göre, Türkiye’de ruhsatlı olarak kullanılan 313 farklı yetim ilaç için 2024 yılı içinde toplam yaklaşık 54,4 milyar lira harcandı. Bu destekle, nadir hastalıklardan muzdarip vatandaşların tedavi süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, “Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın yanındayız. Tedavi süreçlerine katkı sunmak adına 2024 yılında 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik.” ifadelerine yer verdi.