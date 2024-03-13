Murat Kurum, mevcut İBB yöneticilerinin İstanbulluya anlatacak projeleri olmadığı için, bu eksikliği algı yaparak telafi etmeye çalıştığını söyledi. Kurum, İstanbul’un trafik sorununa ilişkin “Korku filmlerini aratmayacak görüntüleri otobüs duraklarında, metrolarda her gün görüyoruz. Bugün trafikte insanlar 3 saatte işine gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. İnsanlar artık bıkmış, usanmış. Bırakın ikinci bir 5 yıla aday olmayı, şu an görevinden istifa etmelidir.’’ değerlendirmesini yaptı. Mevcut İBB Başkanının İstanbul’un trafik çilesi için, “Burası bir metropol, burada bu çileyi çekmek zorundasın.” dediğini hatırlatan Murat Kurum, “Burası bir deprem şehri, tamam deprem olacak. Ne yapacağız peki? Durup izleyecek miyiz? ‘650 bin konut yapılmamalı’ diyor, böyle bir şey olabilir mi? Depremle ilgili çalışmayalım, ulaşımla ilgili çalışmayalım, yeşil alanları artırmayalım, müsilaj devam etsin, arıtma tesisi yapılmasın, Marmara, Haliç kirlensin. İçme suyu noktasında İstanbul'a bir damla yeni kaynak getirmeyelim, sahipsiz hayvanlar sokakta gezmeye devam etsin; çözüm bu yani öyle mi?” sorusunu yöneltti.

İBB yönetiminin 4 yılda 11 Kent Lokantası açtığını ve bunu büyük marifetmiş gibi anlattığını belirten Kurum, “Biz 2 günde 39 ilçeye açarız” diye konuştu. Mevcut İBB yönetiminin ve medyasının, menemen yaparken ocağın açık olmadığı yalanını İstanbul gündemine taşıyacak kadar aciz olduğunu söyleyen Murat Kurum, CHP’li İBB Başkan adayının, seçim kampanyasını İBB bütçesinden finanse etmesini de eleştirdi. Kurum, “Böyle bir vicdansızlık olur mu? Sonra da israfı bitirdik diyerek, milletin karşısına geçip gülüyorsunuz.” dedi.