BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI

Çiğdem Kılıçgün Uçar: “Biz halkımızın Kürt düşmanı politikalarda ve Hizbulkontranın politikalarına karşı sahip olduğu hafızaya güveniyoruz. O hafıza Kürdistan’ı ayakta tuttu, bundan sonra da ayakta tutmaya devam edecek.” ifadelerini kullanmıştı.

MUHARREM İNCE: ‘ALLAH BELANIZI VERSİN’

Uçar’a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den tepki geldi.

X hesabı üzerinden açıklama yapan İnce, Uçar’ın açıklamalarını alıntıladığı mesajında “Bir çocuğun alçakça katledilmesini fırsat bilerek Kürdistan gevelemesi yapanlar, bu suça hepiniz ortaksınız! Öğretmenleri katledenlerin arkasında durduğunuz için o topraklarda cehalet, iş makinalarını yaktığınız için o topraklarda sefalet hüküm sürüyor! Evet Allah belanızı versin! O çocuğun ve hikayesini bilmediğimiz onun gibi yüzlercesinin ahı sizi tutsun!” dedi.