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Kısa süre önce imzayı atan Korede Osundina, ilk maçında attığı golle Muğlaspor kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıkan genç kanat oyuncusu, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Osundina'nın kritik golü Muğlaspor'a 1 puan kazandırırken, genç futbolcu da ilk maçında fileleri havalandırarak yeşil-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı.

Kısa süre içinde maça hazırlananan Osundina, Muğlaspor formasıyla ilk kez taraftarının karşısına Vanspor karşısında geçtiğimiz hafta çıktı. Zorlu mücadelenin son bölümünde takımının imdadına yetişti.

Futbol altyapısını Crossfire Academy ve Barça Academy'de alan Osundina; Orange County, Feyenoord U21, FC Dordrecht ve Casa Pia formaları giydi. ABD, Hollanda ve Portekiz'de futbol deneyimi kazanan genç oyuncu, transferinin ardından Muğlaspor ile resmi sözleşmeye imza attı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı Amerikalı kanat oyuncusu Korede Osundina'dan ilk maçında katkı aldı. Portekiz Süper Lig ekiplerinden Casa Pia'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 22 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

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