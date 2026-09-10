Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsorluğunu üstlendiği Dynamic Racing Team, Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağını da başarıyla tamamladı. Uşak'ta gerçekleştirilen yarışlarda takım; Micro, Mini ve Junior kategorilerinde birinciliğe ulaşırken, sporcuları dört kategoride toplam yedi podyum derecesi elde etti.

İzmir Karting Spor Kulübü (İKK) tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın beşinci ayağı Uşak Karting Pisti'nde gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda tüm kategorilerde kıyasıya rekabet yaşandı. Türk motor sporlarının genç yeteneklerini destekleyen Petrol Ofisi Grubu'nun ana sponsoru olduğu Dynamic Racing Team; Micro, Mini ve Junior kategorilerinde takım birinciliğine ulaşarak yarışlarda dikkat çeken bir performans sergiledi. Takımın sporcuları Junior ve Mini kategorilerinde ilk iki sırayı alırken, Micro kategorisinde de birinciliğe ulaştı. Senior kategorisinde ise iki sporcu podyuma çıktı. Dynamic Racing Team sporcularının kategorilere göre elde ettikleri dereceler şu şekilde:

Senior kategorisi: Ömer Ulaş Akbağ ikinci, Turhan Erin Ünlüdoğan üçüncü.

Junior kategorisi: Rüzgar Tırınk birinci, Tuğra Fatinoğlu ikinci.

Mini kategorisi: Bulut Tırınk birinci, Can Aras Akgün ikinci.

Micro kategorisi: Ali Ersin Yücesan birinci oldu.

Sezonun ilk yarışlarından bu yana istikrarlı performansını sürdüren takım, başarılarıyla genç sporcuların gelişimine ve Türk motor sporlarının geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor. 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın altıncı ayağı 03-04 Ekim 2026 tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.