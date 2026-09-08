TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Polat Group Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı yeni oyuncularla gücünü artırdı. Yeni transferler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ile bir araya gelerek sözleşmelerini imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendiren Polat Group Didim Belediyespor, farklı pozisyonlarda görev yapan oyuncuları kadrosuna dahil ederek yeni sezonda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Polat Group Didim Belediyespor'un yeni sezon kadrosuna katılan oyuncular, farklı pozisyonlardaki deneyimleri ve geçmişte forma giydikleri takımlarla dikkat çekiyor.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Kurtuluş Kantar Turhan, takımın yeni Başantrenörü olarak görev yapacak. Yunus Öztürk ise Yardımcı Antrenör ve Atletik Performans Antrenörü olarak teknik ekipte yer alacak. Teknik ekibin imza töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilirken, Başkan Hatice Gençay yeni teknik ekibe yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yeni transferlerle gerçekleştirilen imza töreninde oyunculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

Başkan Hatice Gençay, 'Yeni sezonda da aynı hedefte, aynı heyecanda, aynı mücadelede beraberiz. Hocalarımıza ve sporcularımıza ailemize hoş geldiniz diyor, Polat Group Didim Belediyespor çatısı altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri ve güçlenen teknik kadrosuyla sezon hazırlıklarını sürdüren Polat Group Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda Didim'i en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.