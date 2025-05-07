Saruhan Şanlı ve İkra Nur Doğan Türkiye şampiyonu olarak altın madalyaya uzanırken, Yasemin Solakoğlu ile Hüseyin Acar ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Muhammed Ali Aydoğdu, Emre Batuhan Gürler ve Şahin Demir ise gösterdikleri performansla üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, kentte spora verilen desteğin karşılığının alınmaya başlandığını vurguladı. Kasapoğlu, “Sporcularımızın bu önemli başarıları, gençlerimize ilham kaynağı olacak. Afyonkarahisar’ı spor kenti yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Afyonkarahisarlı gençlerin başarıları, hem ailelerini hem de kent halkını gururlandırırken, spor camiasında da takdirle karşılandı.