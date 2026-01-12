Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren yaklaşık 1,08 TL zam beklenirken, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla büyük şehirlerde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yön arayışı, yurt içinde kurdaki oynaklık ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Bu gelişmelerle birlikte sürücüler, “Benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne?” sorularına yanıt arıyor.

Motorine zam beklentisi

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin grubunda Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 TL civarında artış gündemde. Zammın, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki son hareketlere bağlı olarak netleşmesi bekleniyor.

12 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 53,68 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,01 TL

Motorin: 53,52 TL Otomotiv endüstrisi 2025 yılını 41,5 milyar dolar ihracatla zirvede kapattı İçeriği Görüntüle

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,04 TL

Motorin: 54,78 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir