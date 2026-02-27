Yeni düzenlemeye göre saldırgan sürüş yapan sürücülere 180 bin lira, alkollü araç kullananlara 50 bin lira, ehliyetsiz araç kullananlara ise 200 bin lira ceza uygulanacak.

Trafik Zabıtası Yetkileri Artıyor

Kanuna göre otoyol ve kara yollarında görevli trafik zabıtası, İçişleri Bakanı uygun görürse genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. Zabıtası bulunmayan yerlerde ise genel zabıta, trafiği düzenleme ve trafik suçlarına el koyma yetkisine sahip olacak.

Plaka ve Tescil İşlemlerinde Yeni Kurallar

Elektronik tescil mümkün araçlar, satıştan itibaren 3 iş günü içinde tescil edilecek.

Mirasçılar, araç sahiplerinin vefatı halinde 90 gün içinde tescil belgesi almak zorunda.

Tescil ve plaka kurallarına uymayan sürücülere 46 bin TL’den 280 bin TL’ye kadar para cezaları ve araçların trafikten men edilmesi uygulanacak.

Sahte plaka kullananlar, idari cezaya ek olarak Türk Ceza Kanunu’na göre suçlanacak.

Takograf, Taksimetre ve Hız Sınırlayıcı Kuralları

Takograf ve hız sınırlayıcılara müdahale yasaklandı, cezalar 75 bin TL’ye kadar çıktı.

Taksimetre bulundurmayan taksi sürücülerine 46 bin TL ceza verilecek.

Takograf kayıtları trafik zabıtası tarafından denetlenebilecek.

Şerit ve Trafik Kurallarına Uymayanlara Ağır Yaptırımlar

Makas atmak, ters yönde araç kullanmak veya trafikte saldırgan davranış sergilemek 90 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet geri alma ile cezalandırılacak.

Saldırgan sürücüler için ceza 180 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kırmızı ışık ihlali kademeli cezaya bağlandı; altıncı ihlalde ehliyet iptal edilecek. Flexis yeni bir aşamaya giriyor: Renault Group projenin tek sahibi oluyor İçeriği Görüntüle

Alkollü ve Uyuşturucu Madde Etkisiyle Araç Kullananlar

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanana 25 bin TL ceza; tekrarı halinde 50 bin TL ve 150 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Uyuşturucu kullananların ehliyeti iptal edilecek ve cezalar 150 bin TL olacak.

Drift, Akrobatik Sürüş ve Yaya Yollarına Dikkat

Drift ve tek tekerlek gibi tehlikeli akrobatik hareketler 46 bin TL ceza ve 60 gün trafikten men ile cezalandırılacak.

Bisiklet, elektrikli skuter ve motosikletlerin yaya yollarında sürülmesi 5 bin TL ceza getiriyor.

Hız Limitleri ve Araç Üstü Denetimler

Hız limitini aşanlara 2 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak.

Hız ölçüm cihazlarını tespit veya sürücüyü uyaran cihazları bulunduranlara ise 185–370 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Özel Yük ve Kar-Zinciri Zorunluluğu

Özel yüklerin taşınması için izin zorunluluğu getirildi.

Kar ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs sürücüleri kar zinciri bulundurmak ve kullanmak zorunda olacak.

Yeni düzenlemeler, trafikte güvenliği artırmayı ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmeyi hedefliyor. Yetkililer, cezaların uygulanmasına ve denetimlerin sıkılaştırılmasına kararlılık mesajı verdi.