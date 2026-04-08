Petrol Piyasalarında Rahatlama

28 Şubat 2026’de başlayan bölgesel gerilimle hızla yükselen Brent petrol fiyatları, savaş öncesi 75 dolar seviyesindeyken kısa süre içerisinde 115 dolara kadar çıktı. Bu yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Dün ilan edilen geçici ateşkesin ardından ise piyasalarda yön değişti. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın yeniden hızlanacağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 10’un üzerinde geriledi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi.

Akaryakıt Fiyatları Savaşla Zirveye Ulaşmıştı

28 Şubat itibarıyla İstanbul’da benzin litre fiyatı 58,34 TL, motorin 60,39 TL, LPG ise 30,29 TL seviyesindeydi. Bugün ise fiyatlar önemli ölçüde yükseldi: benzinde yüzde 8,41, motorinde yüzde 41, LPG’de ise yüzde 15,5 artış görüldü. En yüksek artış motorinde gerçekleşti.

Motorin İndirimi Benzine Göre Daha Fazla Olacak

Eşel mobil sistemi sayesinde fiyat artışlarının bir kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile karşılanıyor. Benzinde bu sistem devam ettiği için beklenen indirimin tamamı pompaya yansımayabilir. Ancak motorinde ÖTV sınırının daha önce dolmuş olması, fiyat düşüşünün doğrudan pompaya yansımasını sağlayacak.

Sektör temsilcileri, indirimin kesin tutarının gün içindeki piyasa verileri ve Avrupa piyasalarının açılmasıyla netleşeceğini belirtiyor. İlk hesaplamalar, hem benzin hem de motorinde 10 TL’yi aşan bir düşüş olabileceğini gösteriyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (8 Nisan 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,25 TL

Motorin: 85,29 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,10 TL

Motorin: 85,14 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 64,22 TL

Motorin: 86,42 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir