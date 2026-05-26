İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP Genel Merkezi Açıklaması: "Anlaşmaları İçin Zaman Tanındı, Suhuletle Çözemediler"

Ankara – İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Al Jazeera’ye verdiği özel röportajda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin polis eşliğinde boşaltılması sürecine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyona ilişkin konuşan Çiftçi, taraflara meseleyi kendi aralarında uzlaşıyla çözebilmeleri için gerekli sürenin tanındığını ancak parti içi uzlaşma sağlanamayınca yargı kararının uygulanmak zorunda kalındığını vurguladı.

İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar ve sürecin perde arkası:

"Müdahale Devletin Değil, Yargının Kararıdır"

Güvenlik güçlerinin CHP Genel Merkezi’ne girmesinin siyasi bir karar olmadığını belirten Bakan Çiftçi, sürecin tamamen parti içi hukuk mücadelesinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Çiftçi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Bu süreç, CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamıştır. Devamında ise yine CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanması talebi Ankara Emniyet Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ortaya çıkan tablo devlet kurumlarının başlattığı bir süreç değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik güçlerimiz parti içi bir tartışmanın tarafı olamaz."

"Suhuletle Çözebilmeleri İçin Zaman Tanındı"

Bakan Çiftçi, tahliye sürecinde diyalog kanallarının son ana kadar açık tutulduğunu ve CHP heyetiyle bizzat görüştüğünü açıkladı. Sürecin barışçıl yollarla sonuçlanması için taraflara alan açıldığını belirten Çiftçi, krizin neden çözülemediğini şu sözlerle aktardı:

Diyalog Son Ana Kadar Sürdü: "CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu kendileri de yakından biliyor."

Kendi İradeleriyle Boşaltma İmkanı Verildi: "CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları; bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı."

Anlaşma Sağlanamadı: "Ancak davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı, yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı."

"Orantısız Güç İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor"

Emniyet güçlerinin müdahale sırasında orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirileri kesin bir dille reddeden İçişleri Bakanı, operasyonun tamamen hukuki sınırlar içinde kalındığını söyledi. Bakanlığın bir partinin iç hesaplaşmasına alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Çiftçi, "Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat, sağduyu ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir. İçişleri Bakanlığı’nın bir partinin iç meselelerinin içine çekilmesine müsaade etmemiz söz konusu olamaz" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Makamının Hedef Gösterilmesi Kabul Edilemez"

CHP yönetiminin, "hükümetin güvenlik güçleri eliyle muhalefeti baskı altına almaya çalıştığı" yönündeki iddialarına da sert tepki gösteren Çiftçi, devlet kurumlarının siyasi polemiklere malzeme yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Demokratik siyasette protesto ve eleştirinin bir hak olduğunu ancak bunun sınırları olduğunu hatırlatan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı: