İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) İran ile ABD arasında varılan, İsrail'in de uyacağı ateşkesin ardından açıklama geldi. Açıklamada, gece saatlerinde İran rejiminin füze fırlatma üslerini ve fırlatma rampalarını hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırının amacının, İran'ın füze fırlatma kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflatılması ve etkisiz hale getirilmesi olduğu aktarıldı. Saldırılar sırasında onlarca fırlatma rampasının vuruldu ve böylece İsrail'i hedef alan daha geniş kapsamlı bir balistik füze saldırısının engellendiği kaydedildi. Ayrıca İran genelinde üretim altyapısının da saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a karşı operasyonda ateşkesi ilan etti ve herhangi bir ihlale karşı savunma amaçlı karşılık vermeye son derece hazır durumda" denildi.



İsrail ordusunun saat 03.00 civarından bu yana İran'a saldırı düzenlemediği öğrenildi.

Lübnan'a saldırılara devam

Açıklamada ayrıca Lübnan'a saldırıların süreceği mesajı verildi. İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı kara operasyonlarına devam ettiği ifade edildi.