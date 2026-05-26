Erdoğan, dünyadaki tüm krizlere rağmen Türkiye'nin bir "istikrar adası" olarak yükseldiğini vurguladı ve yürütülen tarihi süreçlere dikkat çekti.

"Gönül Coğrafyamızda Bayramı Hüzünle Karşılayan Kardeşlerimizin Yanındayız"

Sözlerine İslam aleminin ve vatandaşların bayramını tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Gazze ve çevresinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

"Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyalarımızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızı ile karşılayan tüm kardeşlerime en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum."

Bayramın bir yakınlaşma ve dayanışma ruhu olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu mübarek günlerin kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına ve "sıkılı yumrukların tamamen açılmasına" vesile olmasını diledi.

"23 Yılda Küresel Bir Başarı Hikayesi Yazdık"

Dünyanın ciddi bir stres yükü altından geçtiğini, İsrail'in Gazze'den Lübnan'a kadar bölgede pervasızca katliam ve işgal politikası yürüttüğünü belirten Erdoğan, bu kaotik ortamda Türkiye ekonomisinin gösterdiği direncin altını çizdi. Tüm eleştiri ve engellemelere rağmen 23 yıldır uygulanan politikaların meyvelerini topladıklarını ifade eden Erdoğan, ekonomik verileri şu rakamlarla özetledi:

Ekonomik Büyüklük: 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doların üzerine çıktı.

Yıllık İhracat: 36 milyar dolardan 276 milyar dolara ulaştı.

Savunma ve Havacılık İhracatı: 248 milyon dolardan 10 milyar dolar barajını aştı.

Erdoğan, bu tablonun dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye Süreci" ile Emperyalist Oyunları Bozuyoruz

Konuşmasında, son dönemde dikkat çeken "Terörsüz Türkiye süreci"ne de ayrı bir parantez açan Cumhurbaşkanı, bu hamlenin hem ülkenin istikbali hem de bölgenin istikrarı için stratejik bir değer taşıdığını belirtti.

Erdoğan, terörün Türkiye'ye sadece ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını hatırlatarak şunları söyledi: "Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Sınırlarımız içinde huzurun güçlenmesine, sınırlarımız dışında ise emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci, çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır."

Yola Çıkacak Vatandaşlara Önemli Trafik Uyarısı

Mesajının son bölümünde, kutsal topraklarda Hac farizasını yerine getiren tüm vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili nedeniyle yollara dökülen sürücülere de hayati bir çağrıda bulundu: