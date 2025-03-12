2009 yılından bu yana düzenlenen ve bölgenin en önemli motosiklet fuarlarından biri olan Motobike İstanbul, bu yıl da Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Karadeniz’den gelen katılımcıları ağırlıyor. Fuar kapsamında motosiklet üreticileri en yeni modellerini tanıtırken, elektrikli scooter’lardan güvenlik ekipmanlarına kadar birçok yenilik de görücüye çıktı.

Scooter Trendi Güçleniyor

Lider Motor Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sağ, fuarın motosiklet sektörüne büyük katkılar sunduğunu belirterek, ‘‘Motosiklet ve aksesuar kategorilerinde en yeni ürünleri burada sergiliyoruz. Ziyaretçiler, piyasadaki en güncel modelleri inceleme fırsatı buluyor. Aynı zamanda güvenli sürüş konusunda eğitimler de veriyoruz’’ dedi.

Sağ, son yıllarda scooter’lara olan ilginin arttığını vurgulayarak, ‘‘Pandemi sonrası motosikletlere olan talep ciddi şekilde yükseldi. Scooter’lar ise şehir içi ulaşımın en popüler araçları arasında yer almaya başladı. Ayrıca, motosiklet tutkunları arasında enduro tarzı geziler ve grup sürüşleri de giderek yaygınlaşıyor’’ şeklinde konuştu.

Motosiklet Kullanımına Artan İlgi

Motosiklet kullanıcı sayısında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını belirten Sağ, ‘‘Ulaşım maliyetlerinin artması ve trafik sorunu nedeniyle motosiklete yönelenlerin sayısı hızla artıyor. Otomobil fiyatlarının yükselmesi de motosikletleri daha cazip hale getiriyor’’ dedi.

Güvenlik Öncelikli Olmalı

Motosiklet sürücülerine güvenli sürüş konusunda da uyarılarda bulunan Sağ, ‘‘Ekipmansız yola çıkılmamalı ve mutlaka güvenli sürüş eğitimleri alınmalı. Trafik kurallarına uyulması hayati önem taşıyor’’ ifadelerini kullandı.

Motobike İstanbul 2025, motosiklet dünyasındaki en yeni trendleri görmek isteyen ziyaretçiler için kapılarını açmaya devam ediyor.