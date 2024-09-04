Soruyu baştan sorayım… Mobbing üreten bir şirket/kurum musunuz? Bir şirket bile bile mobbing üretir mi? Şirket değil ama bireyler üretir, diyeceksiniz. Şirketi bireyler yönettiğine göre şirketler / kurumlar mobbing üretir bu durumda...

Bireysel Mobbing Üretme Dereceniz Nedir?

Bir yönetici olarak düşünün lütfen; bireysel olarak mobbing üretme dereceniz nedir? Sizin mobbing üretme derecenize göre (sizden cesaret alarak, örnek alarak) diğer yönetici ve çalışanların mobbing üretme derecesi nedir? Şirketinizin mutluluk, verimlilik ve hedefe ulaşma derecesi nedir? Nasıl da hepsi birbirine bağlı. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Peki bu durumda neden hâlâ mobbing var? Neden uyguluyor ve önlem alamıyorsunuz? İşte bütün mesele bu?

Mobbingde Tepe Yönetici Sorumluluğu

Mobbing uygulanan işletmelerde önce tepe yöneticinin sorumluluğu ön planda. Mobbing çeşitli sebeplerle kişiler tarafından üretiliyor. Birçok sebebi var… En başta; insanı sevmeme, kötü ruha sahip olma. Kötü olma yani. Kendinize bir sorun; ben neden kötüyüm? Elbette kötü olduğunuzun farkına varacak bir parça insanlığınız kalmışsa şu soruları sorabilirsiniz. -Eğitim, bilgi, imkânlar, çevre, vs. her şey var, neden başkasına kötülük yapıyorum? -Başkasının mutsuzluğundan beslenmeye neden ihtiyacım var? -Neden sürekli başkasının hayatını zorlaştırmaktan mutlu oluyorum? -Ben nasıl bir insanım? İnsan mıyım?

Mobbing Ülkeye de Zarar Veriyor

Daha bütünsel ve geniş düşünüldüğünde bu mobbing konusu tümden ülkenin verimsizliğine neden oluyor. Tepe yöneticiden en alta kadar mobbing bir zincir. İşletmelerde mobbinge yönelik toplantılar yapılmalı ve mobbing unsurları konuşulmalı. Mobbing yapmıyorsanız, mobbing konusunda masumsanız, cesaretiniz varsa yapabilirsiniz. Hodri meydan! Ülkesini ve insanını seven mobbing yapmaz, bir diğerine yardımcı olur, hayatını kolaylaştırır. Sözün özü; İyi yönetilen kurumlarda mobbing olmaz. Sizde mobbing varsa kurumunuzu/ şirketinizi iyi yönetemiyorsunuz demektir.