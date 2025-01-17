Günümüzde insan-makine etkileşimlerinin karmaşık bir aşamaya ulaştığı bu dönemde, robotların kafes kullanılmadan insan operatörlerle güvenli biçimde çalışabilmesi büyük önem taşıyor. Robotların insanlarla uyumlu ve etkili çalışması, güvenlik bariyerlerinin ortadan kalkmasına olanak tanıyor ve fabrikalardaki alan kullanımını maksimuma çıkararak, üretim hücrelerinin verimliliğini artırıyor.

Mitsubishi Electric’in geliştirdiği MELFA SafePlus robot güvenlik çözümü, şirketin MELFA FR serisinde bulunan 160'tan fazla akıllı endüstriyel robot modeliyle üretim süreçlerini üst düzeye taşıyor. Hem yatay SCARA hem de dikey mafsallı kollara uygulanabilen MELFA SafePlus, çeşitli koşullara uyum sağlama kapasitesine sahip güvenlik izleme işlevleri sunuyor. Bu çözüm sayesinde, güvenlik sensörlerinin Melfa Safe Plus’a bağlandığı robotlar, insanların varlık durumuna göre, belirli bir alanda çalışabilir (Safety Limited Position) veya hızlarını güvenli bir noktaya getirebilir (Safety Limited Speed) ve güvenli duruşlar sağlayabilir. Bölgedeki ihlal ortadan kalktığında robot çalışmaya kaldığı yerden kademeli olarak başlayabilir. Bu sayede, ihlal hataları ortadan kalkarak, robotun güvenli başlangıç senaryoları otomatik hale gelir ve makinelerin çalışma süreleri iyileştirilip üretkenlik artışı sağlanır.

Güvenilirlik ve esneklikte yeni dönem

SafePlus'ın en yeni sürümü, iş birlikçi operasyonlar için gerekli olan güvenlik izleme ve çarpışma algılama özelliklerinin yanı sıra, güvenlik performansını daha da artıran güvenlik mantığı düzenleme, hız ve konum izleme gibi fonksiyonlar sunuyor. Önceki sürümde, eşit x, y ve z güvenlik mesafelerine sahip kübik bir hız izleme alanı belirleyerek, operatörlerin bu alanda olduğu durumlarda robotun hızını düşürmesini sağlıyordu. Yeni sürümüyle SafePlus, artık farklı güvenlik mesafelerine sahip asimetrik alanlar oluşturma imkânı tanıyor. Robotun hareket etmediği yönlerdeki güvenli mesafeler önemli ölçüde azaltılarak, acil durdurma kesintileri güvenli bir biçimde azaltılabiliyor ve daha dar alanlarda uygulama yapma olanağı sağlanıyor. Son kullanıcılar, hedeflenen uygulamalara uygun güvenlik sistemlerini kolayca oluşturma ve çalıştırma esnekliğine sahip oluyor. Güvenlik izleme koşulları ve çalışma parametreleri, özel güvenlik CPU'larına ihtiyaç duyulmadan doğrudan robot kontrolöründe yapılandırılabiliyor.

Mitsubishi Electric, daha güvenilir ve esnek güvenlik sistemleri oluşturmak amacıyla, sistemdeki kopya güvenli I/O giriş ve çıkışlarının sayısını artırdı. MELFA SafePlus, güvenli hareket için EN 61800-5-2 ve güvenli duruş için EN 60204 gibi uluslararası IEC ve EN standartlarına uygunluğu sağlamak adına, önde gelen bağımsız sertifikasyon kuruluşu TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılmış güvenlik önlemleri kullanıyor.