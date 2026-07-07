Hassan, yaşanan insani krize sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

Avustralya karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından Filistin bayrağı açarak destek mesajı veren Hassan, bu tavrını sürdüreceğini ifade etti. Filistin'de yaşananların insanlık vicdanını ilgilendirdiğini söyleyen deneyimli teknik adam, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olaylara gösterilen hassasiyetin Gazze için de gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Çocuklar temel ihtiyaçlara ulaşamıyor"

Gazze'deki insani tabloya dikkat çeken Hassan, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivillerin ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Filistin halkının çadırlarda hayatta kalmaya çalıştığını vurgulayan Mısır Teknik Direktörü, çocukların yeterli gıdaya ulaşamadığını, hastalık ve zor yaşam koşullarıyla mücadele ettiğini söyledi.

"Karar alıcılara çağrıda bulunuyorum"

Açıklamalarının siyasi değil, insani gerekçelere dayandığını ifade eden Hassan, savaş ve çatışmalar nedeniyle güvenli yaşam alanlarının ortadan kalktığını belirterek uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Dünya Kupası'nın milyonlarca kişi tarafından takip edildiğini hatırlatan Hassan, farklı ülkelerden ve inançlardan sporculara seslenerek, Filistin halkının yaşam hakkına destek verilmesi çağrısında bulundu. Deneyimli teknik adam, "Bırakın Filistin halkı yaşasın" mesajının tüm dünyaya ulaştırılmasını istedi.