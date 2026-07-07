Böylece Türkiye, Barack Obama'nın 2009 yılındaki ziyaretinin ardından 17 yıl sonra ilk kez görevdeki bir ABD başkanını ağırlıyor. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak ikili görüşmede savunma sanayii, F-35 programı, Suriye, Gazze, Ukrayna-Rusya savaşı ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Ankara, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla dünya siyasetinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Zirvenin en dikkat çeken konuklarından biri olan ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Trump'ın ziyareti, Türkiye-ABD ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Barack Obama'nın Nisan 2009'daki Ankara ziyaretinin ardından geçen 17 yılın sonunda Türkiye ilk kez görevdeki bir ABD başkanını ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmede iki ülke ilişkilerinin geleceğini ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Savunma sanayi iş birliği, Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü, KAAN savaş uçağı projesi, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze'deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ticaret alanındaki iş birlikleri görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da ikili temaslarda bulunması beklenirken, Erdoğan-Trump görüşmesinden çıkacak mesajların yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, NATO'nun geleceği ve bölgesel güvenlik politikaları bakımından da uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.