Bursa'da yaşanan olayda K.G. isimli kişi, komşusunun işlettiği köy kahvehanesinde kapalı alanda sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasıyla 156 Jandarma İhbar Hattı'nı birçok kez arayarak şikâyette bulundu.

İhbarlar üzerine jandarma ekipleri bölgede kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan denetimler ve soruşturma sonucunda öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Bunun üzerine kahvehane işletmecisi Y.G., kendisi hakkında gerçeğe aykırı suçlamalarda bulunduğunu öne sürdüğü komşusu hakkında "iftira" suçundan dava açtı.

Mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanığın kasıtlı olarak asılsız ihbarda bulunduğuna hükmedildi. Mahkeme, K.G.'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin önüne geldi. Daire, yerel mahkemenin değerlendirmesini hukuka uygun bularak verilen hapis cezasını onadı.

Emsal niteliğinde karar

Yargıtay'ın onadığı karar, gerçeğe aykırı ihbarlarla kişi veya işletmeleri hedef alanların "iftira" suçundan cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyan emsal nitelikte bir karar olarak değerlendiriliyor.

Kararla birlikte, kamu kurumlarını asılsız ihbarlarla meşgul eden ve başkalarının itibarını zedeleyen kişilerin hukuki yaptırımlardan kaçamayacağı bir kez daha vurgulanmış oldu.