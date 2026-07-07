NATO Zirvesi için dünyanın gözünü Ankara'ya çeviren temaslar kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı başkente ulaşırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Türkiye'ye gelişiyle zirvenin en kritik görüşmelerinden biri için geri sayım başladı.

Trump Ankara'da: Erdoğan ile kritik zirve öncesi samimi karşılama

#CANLI NATO Zirvesi başladı! Dünya liderleri peş peşe Ankara'ya geliyor

https://t.co/dA1k631zXk — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) July 7, 2026

Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinde NATO'nun geleceği, savunma sanayii alanındaki iş birliği, bölgesel güvenlik, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan Trump'ın ziyareti, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek temaslar nedeniyle büyük önem taşıyor.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın samimi sohbeti dikkat çekerken, iki liderin NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği ikili görüşme uluslararası kamuoyunun da yakın takibinde bulunuyor.

NATO Zirvesi tarihi önem taşıyor

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de kritik bir platform olarak değerlendiriliyor.

Zirvede savunma harcamaları, NATO'nun yeni güvenlik stratejisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın caydırıcılık kapasitesinin artırılmasına yönelik başlıklar öne çıkıyor.

Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde

Zirvenin en dikkat çeken diplomatik temaslarından biri olması beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Liderlerin savunma sanayi, ticaret, enerji, yatırım ve bölgesel güvenlik başlıklarının yanı sıra küresel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Savunma sanayii gündemin ilk sırasında

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini savunma sanayii alanındaki iş birliği oluşturuyor.

Bu kapsamda;

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması,

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi,

Milli Muharip Uçak KAAN için F-110 motor tedariki,

Yeni ortak savunma projeleri

gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Trump'ın daha önce Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdiğine ilişkin açıklamaları da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Ticarette 100 milyar dolar hedefi

İki liderin görüşmesinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de önemli yer tutacak.

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir dile getirilen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi değerlendirilirken, enerji yatırımları, mobil reaktör projeleri ve karşılıklı yatırım imkanlarının da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler de masada

Erdoğan ile Trump'ın gündeminde yalnızca ikili ilişkiler değil, bölgesel krizler de bulunuyor.

Görüşmede;

Suriye'deki son gelişmeler,

Gazze'nin yeniden imarı,

İsrail-Filistin meselesi,

ABD-İran gerilimi sonrası diplomatik süreç,

Rusya-Ukrayna savaşı,

Terörle mücadele ve FETÖ mensuplarının iadesi

başlıklarında görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.

Zirvenin öne çıkan 10 başlığı

Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınması beklenen başlıca konular şöyle sıralanıyor:

Savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımları

Türkiye'nin F-35 programı ve KAAN motor projesi

100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Enerji iş birliği ve mobil reaktör projeleri

ABD-İran gerilimi sonrası diplomatik süreç

Suriye'deki son durum

İsrail'in bölgedeki politikaları

Gazze'nin yeniden imarı

Rusya-Ukrayna savaşı

Terörle mücadele ve FETÖ'nün iadesi

Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan NATO Zirvesi kapsamında yapılacak temasların, hem Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği hem de bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.